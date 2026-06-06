A Nanterre, une femme échappe aux poursuites après avoir laissé son chien dans la voiture en plein soleil alors qu'elle assistait au concert du rappeur Damso

C’est un drone de la police qui a repéré, le 29 juin, un chien laissé seul dans une voiture sur un parking situé à Nanterre, près de la salle de concert de Paris La Défense Arena. Alors que les températures dépassaient les 30°, sa maîtresse était allée assister au concert du rappeur Damso, abandonnant son chien en plein soleil. Interpellée, la jeune femme de 22 ans échappe aux poursuites judiciaires, car l’infraction n’était pas « suffisamment caractérisée ».

À Nanterre, le 29 juin dernier, alors que des milliers de fans se rendaient au concert du rappeur Damso dans la salle de spectacle de Paris La Défense Arena, un drone de la police a repéré une signature thermique dans une voiture garée sur l’un des parkings tout proches.

Un chien en état de forte déshydratation

La Police, dépêchée sur place, a constaté dans un premier temps que le véhicule était « stationné de manière irrégulière » aux abords du parking, comme le précisait le média Le Parisien . Puis « Ils ont découvert un chien vivant, mais complètement déshydraté. Ils ont brisé la vitre pour porter secours à l’animal », indiquait une source de la Police. En cause ? Une jeune femme de 22 ans, originaire de Toulouse, partie assister au concert, pendant que son chien était enfermé dans l’habitacle de sa voiture, en plein soleil, alors que les températures dépassaient les 30 °C. Défense-92.fr, sur sa page Facebook regroupant les informations du quartier de La Défense, titrait la publication de son article : « La musique de Damso était plus importante pour elle que la santé de son chien... ».

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Placée en garde à vue, elle ressort libre

La propriétaire, ainsi que son compagnon se sont présentés aux policiers au moment où le véhicule était emporté par la fourrière. La jeune femme a été interpellée et placée en garde à vue, mais est ressortie libre, le parquet jugeant que l’infraction commise n’était pas « suffisamment caractérisée ». En effet, durant son interrogatoire, elle aurait admis ses torts. De plus, elle avait pris soin de laisser une vitre entrouverte afin qu’un peu d’air circule.

Un manque de connaissance des risques encourus par l’animal

Si cela est loin d’être suffisant pour rafraîchir l’intérieur d’un habitacle surchauffé sous un soleil de plomb, ce comportement reflète d’un manque de conscience des dangers encourus par un animal dans une telle situation.

Image d'illustration / Pexels

Comme le souligne l’article paru dans le média HolidogTimes , la température dans une voiture peut vite monter à 50 °C, dans des conditions de ce type. Les chiens régulent leur température en grande partie par la respiration. Or, en cas de forte chaleur, les risques pour l’animal peuvent « aller d’un coup de chaleur soudain à des lésions irréversibles, voire la mort. » Il faudra donc de veiller à le protéger de la chaleur, grâce, notamment, à une bonne hydratation et à de l'air respirable, et éviter de le promener durant les heures les plus chaudes ou de le laisser dans une voiture fermée.

L’info Woopets : que risque un propriétaire qui laisse son chien enfermé dans une voiture ?

Pour rappel, il est interdit, selon l’article L214-7 du Code rural, de laisser un animal dans un véhicule si sa vie en est menacée.

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