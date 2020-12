À 68 ans, cette retraitée chinoise accueille tous les chiens errants qu'elle croise sur sa route. Aujourd'hui, elle vit avec plus de 1 300 chiens !

En Chine, une retraitée recueille et prend soin les chiens errants par centaines depuis 2 décennies. Même si la tâche devient de plus en plus difficile, elle ne laisserait tomber ces animaux pour rien au monde.

Wen Junhong, 68 ans, vit sur les hauteurs de Chongqing, en compagnie de… 1300 chiens. Sa maison abrite également une centaine de chats, des chevaux, des lapins et des volatiles, comme le rapporte Sud-Ouest.

Elle aurait pu profiter d’une retraite paisible après une longue carrière de technicienne environnementale, mais elle a choisi de consacrer sa vie à ces animaux errants. Une mission qu’elle s’était donnée il y a 20 ans, quand elle avait découvert un Pékinois abandonné et décidé d’en prendre soin.

Contrainte de déménager à plusieurs reprises en raison des plaintes du voisinage, elle a récemment consacré la somme obtenue grâce à la vente de son ancienne maison à l’entretien de sa nouvelle adresse et aux besoins de ses protégés. Sa pension de retraite et ses économies y passent aussi.

Son activité caritative coûte énormément d’argent au quotidien. Préparer une demie tonne de nourriture tous les jours, assurer l’hygiène des lieux et les soins des animaux, cela représente des dépenses colossales. Ces dernières sont en partie couvertes par les dons, que Wen Junhong a commencé à recevoir ces dernières années grâce à la médiatisation à laquelle elle a droit.

Le manque d’espace commence aussi à se faire sérieusement ressentir. Alors que certains chiens peuvent circuler à leur guise sur le terrain, d’autres animaux sont gardés dans des cages afin de prévenir les conflits. Ce qui lui vaut d’ailleurs quelques reproches sur les réseaux sociaux.

La sexagénaire en est bien consciente et fait ce qu’elle peut pour offrir une vie digne de ce nom à ses pensionnaires, qui étaient livrés à eux-mêmes, voire maltraités pour la plupart, avant d’arriver chez elle. « C’est vraiment très dur. Il y a toujours plus de chiens et ils ont de moins en moins de place », confie-t-elle à l’AFP.

Si de plus en plus de familles chinoises adoptent des chiens, des chats ou d’autres compagnons, une bonne partie d’entre eux finissent par être abandonnés. Dans la municipalité de Chongqing, qui compte une trentaine de millions d’habitants, bon nombre de propriétaires savent où déposer leurs animaux quand ils n’en veulent plus. Chez Mme Junhong en l’occurrence. D’autres ne daignent même pas les placer et s’en débarrassent en les laissant dans les rues.

Pour l’aider lors de ses interminables journées ponctuées par les repas, les soins et le nettoyage, Wen Junhong dispose d’une équipe de 6 employés dévoués et passionnés qui logent sur place.