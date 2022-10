8 idées cadeaux qui feront fondre le cœur de votre chien ou chat à Noël

La fraîcheur de l’automne a fait son grand retour. Et si vous réchauffiez le cœur de votre petit compagnon en lui offrant des produits de qualité, conçus pour améliorer son bien-être ? YLG, l’agence de communication pour animaux de compagnie fondée par Yoann Latouche, a dressé une liste des indispensables pour chouchouter votre chat ou chien comme il le mérite.

Les animaux de compagnie laissent une trace indélébile dans nos cœurs. Panacées de nos âmes blessées, dessinateurs de sourires sur nos visages maussades, étincelles faisant jaillir une flamme dans nos yeux éteints, ces petits êtres à 4 pattes contribuent grandement à notre bonheur, quelle que soit la situation. De par leur joie de vivre, leur amitié et leur fidélité à toute épreuve, ils nous aident à voir la vie en rose.

Parce qu’ils embellissent notre quotidien jusqu’à leur dernier souffle, nos boules de poils sont dignes de recevoir tout notre amour. Bien sûr, un adoptant ne se limite pas à offrir le gîte et le couvert à un chat ou chien orphelin. Sa mission va bien au-delà et consiste non seulement à prendre soin de lui pour le restant de ses jours, mais aussi à lui servir sur un plateau d’argent toutes les petites choses utiles à sa santé, son bien-être, ainsi qu’à son épanouissement.

Pour ce faire, YLG a déniché un arsenal de pépites susceptibles d’intéresser nos partenaires canins et félins. Un guide de Noël 2022 truffé d’idées cadeaux indispensables pour la période des fêtes de fin d’année !

1. Un panier pour siéger comme un roi

Le panier « Palace » de la marque Comme Un Roi offre un grand confort d’assise. Moelleux et stylé, ce produit 100 % « made in Europe » remplira parfaitement son rôle de trône, sur lequel votre animal étendra majestueusement ses pattes. Le prix varie entre 54,95 € et 67,95 € en fonction de la couleur choisie.

2. Des pulls et des nœuds papillon aux teintes de Noël

Les toutous aussi ont le droit de devenir pimpants pour les fêtes de fin d’année ! Tom&Co a glissé dans sa nouvelle collection « Funny X-Mas » de jolis pulls (de 12 à 18 € selon la taille) et des nœuds papillon (à partir de 1,99 €) – disponibles dès le mois de décembre sur le site web du magasin. Idéal pour sublimer votre starlette !

3. Une caméra intelligente pour surveiller votre ami à fourrure

La caméra souris intelligente et mignonne, proposée par Catit PIXI au prix de 99 €, vous fera de l’œil avec ses multiples atouts. Haute définition, microphone, haut-parleur et détecteur de mouvements vous permettront de veiller en tout sérénité sur votre matou pendant votre absence.

4. Une toupie interactive qui ravit l’estomac de votre fin gourmet

Une petite danseuse qui virevolte, tout en distribuant de délicieuses friandises à votre moustachu préféré ? Cela existe chez Catit PIXI ! La toupie, d’une valeur de 29,95 €, s’active par les coups de patte de votre chat. En plus de fournir de succulentes gâteries, le jouet est équipé d’une plume, mais aussi d’une gaine de tissu facile à agripper pour votre félin enjoué.

5. Un coffret pour dorloter votre chat ou chien

Chez Truffe & Moustache, un baume hydratant au beurre d’abricot, un baume cicatrisant pour chien ou chat, un soin nettoyant pour les yeux, une lotion antibactérienne et antifongique pour les oreilles, ainsi qu’un quatuor de lingettes lavables en molleton de chanvre et coton bio garnissent un panier cousu à la main en tissus certifiés Oeko-tex (disponible en décembre). Pour 75 € (frais de port offerts), vous obtenez une panoplie de produits de toilette élaborés dans le but de chouchouter votre compagnon à 4 pattes.

6. Un baume hydratant et apaisant

Afin de guérir les petits bobos affectant le museau ou les coussinets de votre familier, rien de tel que le baume nourrissant au CBD de la marque Pawell (20 €). Ce bijou de soin hydrate, apaise et apporte confort, mais aussi bien-être dans le quotidien de votre boule de poils.

7. Une box qui met des étoiles dans les yeux

Pour rendre votre chat heureux, l’entreprise Croquetteland a concocté un panier surprise de qualité (12,99 €) avec : un sac à dos aux couleurs de Noël ; de la pâtée à la dinde et au jambon (85 g) ; un jouet en forme de sapin et d'autres représentant des bonbons avec des plumes (12 cm) ; une canne à pêche avec un lutin (5x28 cm) ; une couverture (100x70 cm) ; des mignardises (140 g).

Côté chien, vous trouverez un kit à 13,99 € contenant : un sac à dos aux couleurs de Noël ; des friandises à la dinde (70 g) ; une étoile (13,5x19,5 cm) et un renne en peluche (30 cm) ; une couverture cookie (100x70 cm).

8. Des services de garde et d’adoption au poil

En plus de proposer des accessoires à votre charmant protégé, nous vous invitons à découvrir des services qui ont du chien ! Besoin d’une « nounou » pour garder Médor et le balader en votre absence ? Faites un détour sur la plateforme Emprunte Mon Toutou. L’inscription s’avère gratuite et les tarifs évoluent à partir de 10 €.

Enfin, si vous avez décidé de franchir le pas en adoptant un animal de manière responsable, rendez-vous sur le site web Paaw, où vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement.

