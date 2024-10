7000 animaux vous attendent lors du week-end Portes Ouvertes de la SPA les 5 et 6 octobre

Samedi et dimanche prochains auront lieu les Portes Ouvertes de la Société Protectrice des Animaux. L’évènement permettra aux nombreux visiteurs attendus dans les 64 maisons et refuges SPA de profiter d’animations variées et de faire de belles rencontres, tout en faisant peut-être la connaissance de leurs futurs compagnons de vie.

Ce sont environ 7000 chiens, chats et NACs qui vivent actuellement dans les structures d’accueil de la SPA et attendent qu’on leur offre la vie de famille heureuse qu’ils méritent. L’association organise, les 5 et 6 octobre 2024, son weekend Portes Ouvertes pour les aider à concrétiser leur rêve, mais aussi celui des futurs maîtres et maîtresses qu’ils combleront de bonheur.

Ces animaux en ont, effectivement, des tonnes à offrir et ne s’en contentent d’ailleurs pas ; nos amis à poils et à écailles nous apportent également de multiples bienfaits sur les plans émotionnel et physique.

Par leur simple présence, ils atténuent notre anxiété et notre sentiment de solitude. Leur affection et leur loyauté nous aident souvent à aller de l’avant lorsque nous faisons face aux dures épreuves que nous réserve la vie.



Plus d’une étude a souligné les vertus santé liées à la possession d’un chien ou d’un chat, notamment le fait de les caresser qui abaisse les niveaux de cortisol (hormone du stress) et, à l’inverse, augmente ceux de l’ocytocine (hormone du bien-être).

Citons également l’apaisement procuré par les ronronnements félins et les interactions sociales favorisées par les chiens (rencontres et discussions lors des promenades…).

Sans oublier qu’ils nous incitent à bouger davantage via les balades, séances de jeu, randonnées et sports canins.



L’occasion idéale pour vous faire un ami pour la vie

Pourquoi se priver d’une telle ribambelle de bienfaits ? Si vous souhaitez (re)vivre cette merveilleuse expérience, le weekend Portes Ouvertes de la SPA est l’occasion idéale. L’association vous donne donc rendez-vous ces samedi et dimanche dans ses maisons et refuges situés partout en France pour vous faire découvrir leurs pensionnaires, ainsi que les équipes de salariés et de bénévoles dévoués qui en prennent soin au quotidien.

Entre activités sportives, animations, conseils et rencontres, cet évènement promet d’excellents moments de partage et de bonne humeur.



À travers cette initiative, la SPA souhaite mettre en avant tout ce que la relation Homme-Animal peut offrir, et ce, dans le cadre de la Grande Cause Nationale 2024 (GCN2024), en partenariat avec le ministère des Sports et des jeux olympiques et paralympiques, l’Agence Nationale du Sport (ANS) et le CIC.

Joli programme à la SPA d’Arras !

À l’approche des Portes Ouvertes, les protégés de la SPA d’Arras (Refuge de Tilloy-lès-Mofflaines) se font tout beaux pour se donner toutes les chances de rencontrer l’amour. A l’image de l’adorable Elka, que l’on peut voir dans la vidéo ci-dessous :

Le refuge pas-de-calaisien organise, par ailleurs, une Canimarche le dimanche 6 octobre à laquelle tous les propriétaires canins sont conviés pour se dépenser et s’amuser aux côtés de leurs fidèles compagnons dans une ambiance conviviale. Un lot gourmand leur sera offert, ainsi qu’à leurs loulous. Les recettes de cette Canimarche (inscription : 3€ par toutou) seront partagées entre la SPA et l’association arrageoise The Walking Dog, organisatrice de cette manifestation.

En plus, des stands avec ventes de produits et une tombola attendront les participants au refuge de Tilloy.