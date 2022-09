5e épisode de « La Touche Animale » : animal de compagnie et porte-monnaie peuvent-ils faire bon ménage ?

Rendez-vous ce soir, mardi 20 septembre à 19h, pour un nouveau numéro de La Touche Animale, avec Yoann Latouche et son invitée du jour : la vétérinaire Hélène Gateau. On y parlera d’argent et de conseils pour mieux gérer les frais liés à son animal.

Inflation et pouvoir d’achat sont sur toutes les bouches en ce moment, au vu du contexte économique compliqué que nous vivons pour diverses raisons : conflits géopolitiques, répercussions de la crise sanitaire, hausse des coûts des matières premières et de l’énergie… Les propriétaires d’animaux de compagnie sont évidemment concernés et s’efforcent de garder un budget équilibré sans affecter la qualité de soins et de vie de leurs amis canidés, félins ou autres.

La gestion des dépenses liées à la possession d’un animal est justement le thème du 5e épisode de « La Touche Animale », le show présenté par l’expert animalier Yoann Latouche. Ce nouveau numéro sera diffusé ce soir à 19h et en direct sur l’application Brut., ainsi qu’en replay sur Woopets.

Le rendez-vous précédent avait été l’occasion pour les amoureux du lapin d’engranger de précieux conseils sur cet animal fascinant. Le vétérinaire David Guillier et l’influenceuse Mélissa, invités de Yoann Latouche, avaient abordé le sujet en profondeur et répondu à bon nombre de questions autour du lagomorphe de compagnie. Un épisode que vous pouvez revoir sur Woopets, 1er média indépendant dédié aux animaux de compagnie en France.

Les propriétaires d’animaux et le casse-tête budgétaire

Ce mardi 20 septembre, La Touche Animale traitera de la difficulté de la gestion des dépenses pour son animal. C’est la vétérinaire et présentatrice TV Hélène Gateau (@helenegateauoff) qui interviendra pour évoquer cette problématique à laquelle de nombreux propriétaires font face et livrera ses recommandations pour contrôler les frais.

Comment réduire la facture de nos animaux de compagnie ? Comment gérer au mieux les achats et dépenses liés à mon animal ? Ce sont les questions autour desquelles le show sera animé.

Pour suivre ce 5e numéro de La Touche Animale, connectez-vous sur l’application Brut. ce mardi 20 septembre à 19h. Cet épisode sera également disponible en rediffusion sur Woopets.