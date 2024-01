45 % des Français estiment qu'un animal est la meilleure source de réconfort pour faire face à la solitude

Ils ne nous jugent pas, ont une loyauté sans limite à notre égard, nous aiment inconditionnellement et nous font nous sentir plus en sécurité. Nos animaux de compagnie sont également nos alliés privilégiés contre la solitude. C’est d’ailleurs ce qui motive bon nombre de propriétaires ayant pris la décision d’en adopter un ou plusieurs. Une enquête IFOP / FLASHS pour Goodflair.com le confirme.

Aujourd’hui mardi 23 janvier est la Journée mondiale des solitudes. A cette occasion, Goodflair assureur pour animaux publie son étude réalisée en partenariat avec FLASHS, agence spécialisée en data, et menée par l’IFOP afin de mieux cerner le rapport des Français à la solitude.

Voici les principaux enseignements que l’on en tire :

Un nombre conséquent de Françaises et de Français se sentent régulièrement seuls (44%)

Près d’un Français sur 2 (45%) dit être davantage réconforté par les animaux de compagnie que par les interactions humaines

Chiens, chats… Des sources privilégiées de réconfort pour faire face à la solitude

L’impact de la solitude sur le bien-être et la santé mentale de ceux qui en souffrent est considérable et revêt divers aspects. Ainsi, 67% de ces personnes répondent par l’affirmative lorsqu’on leur évoque les pleurs comme conséquences du fait de se sentir seul. Périodes intenses de stress / anxiété (66%), troubles du sommeil (61%), épisodes dépressifs (50%), pensées suicidaires (34%) et problèmes de libido (30%) font aussi partie de ses répercussions les plus courantes.

Pour s’extirper de la solitude et de ses méfaits, certains se tournent vers les réseaux sociaux, les lieux publics fréquentés (parcs…) ou encore les « solo dates » (sorties en solitaire au cinéma, restaurant, bar…). D’autres, qui représentent une part non négligeable, font le choix de l’animal de compagnie.

Qu’il s’agisse d’un chien, d’un chat, d’un oiseau ou encore d’un NAC, l’animal est plus que jamais une valeur sûre en matière d’apaisement en situation de solitude. Ainsi, l’enquête révèle que 45% des Françaises et des Français estiment que leurs compagnons à fourrure ou à plumes sont bien plus à même de leur procurer du réconfort que leurs congénères.

En y ajoutant les 40% qui mettent sur le même plan les animaux et les humains en matière d’apaisement, on peut en conclure que près d’un Français sur 9 (85%) voit la présence d’un animal de compagnie comme source de soutien. Un sentiment qui prévaut surtout chez les jeunes de 18 à 24 ans (89%), les femmes (89%) et les personnes inactives hors retraités (91%).

Rompre avec la solitude, mais aussi être plus actif, combler une absence…

Ce qui amène à s’intéresser aux motivations précises que l’on retrouve derrière la décision de prendre un animal de compagnie. Pour près d’un tiers (32%), il s’agit justement de remédier à la solitude.

Les autres raisons évoquées par les sondés sont les suivantes : donner un compagnon à ses enfants ou à un membre de la famille (43%), adopter un mode de vie plus actif (36%), combler un vide après une rupture ou le célibat (9%), la perte d’un être cher (8%) et le départ des enfants du foyer (8%). Enfin, 11% disent avoir adopté un animal de compagnie, car ils ne souhaitent pas avoir d’enfant.

