4 Epagneuls séniors attachés en permanence et malades se voient offrir une seconde chance après des mois de négligence

Quadruple sauvetage canin en Ille-et-Vilaine. Il est l’œuvre de la Fondation 30 Millions d’Amis qui, ayant reçu un témoignage, a aussitôt dépêché une équipe chez une personne qui ne prenait plus soin de ses chiens depuis plusieurs mois. En fait, ces derniers n’avaient jamais été vus par un vétérinaire et n’étaient même pas identifiés.

4 chiens ont été arrachés à leurs conditions de vie misérables par la Fondation 30 Millions d’Amis, comme le rapportait celle-ci sur son site le lundi 2 septembre.

Les canidés en question, 2 mâles et 2 femelles, sont des Epagneuls âgés de 8 à 11 ans. Ils vivaient chez leur propriétaire à Pleine-Fougères (35), qui les détenait dans « une espèce de grange attachés par des chaînes assez courtes », détaille Anne Puggioni, directrice du refuge 30 Millions d’Amis de La Tuilerie (77).

Leurs chaînes étaient d’ailleurs si courtes qu’il leur était impossible d’entrer en contact les uns avec les autres. En outre, ils n’avaient qu’une simple couche de paille en guise de couchage et ils y faisaient leurs besoins.

Leur maîtresse les nourrissait, mais leur relation s’arrêtait là. Cela faisait probablement des mois qu’elle les négligeait de la sorte et ils n’avaient d’ailleurs jamais été vus par un vétérinaire.



Anne Puggioni et ses collègues n’étaient donc qu’à moitié surpris en découvrant le diagnostic vétérinaire ; ils souffraient notamment d’otites et les femelles de tumeurs mammaires. Un ulcère oculaire a rendu l’un des mâles borgne. Pour couronner le tout, ces chiens n’étaient pas identifiés. Ils n’étaient pas stérilisés non plus.

Un long voyage pour un nouveau départ

Cédés par leur propriétaire, ils ont été pris en charge le dimanche 1er septembre par la Fondation, qui avait été alertée sur leur cas par un signalement. Ils ont ensuite été transférés au refuge de Cabriès, près de Marseille, où ils reçoivent tous les soins et l’attention dont ils ont désespérément besoin.

« Ce sont des chiens gentils qui ont besoin d’un contact », poursuit Anne Puggioni, qui ajoute qu’ils ne sont pas adoptables dans l’immédiat. Il leur faudra encore un peu de temps avant d’aspirer à une nouvelle vie.