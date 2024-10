4 chiots volés l'an dernier et le reste de leur portée se retrouvent pour souffler leur première bougie

Une maman Golden Retriever et sa maîtresse étaient dans le désarroi le plus total avec le vol de 4 des chiots de la première. Fort heureusement, les bébés avaient été retrouvés et ramenés auprès de leur mère le surlendemain à la faveur d’une opération policière rondement menée. Un an plus tard, les 10 membres de la fratrie ont vécu de joyeuses retrouvailles autour d’un gâteau d’anniversaire.

Nous vous parlions, en novembre 2023, de cette affaire de vol de chiots nouveau-nés ayant eu lieu en Australie. Près d’un an plus tard, les 4 canidés enlevés, qui avaient été retrouvés sains et saufs par les forces de l’ordre au bout de 48 heures, ainsi que les 6 autres membres de la portée ont été réunis pour fêter leur premier anniversaire en famille.

Les 10 frères et sœurs Golden Retrievers ont répondu présent, accompagnés de leurs propriétaires respectifs, lors de la petite fête organisée par leur éleveuse Andrea Logan à Edmonton dans le Queensland le samedi 26 octobre, rapportait le site Mypolice.



Mypolice

Ils se sont partagé un gâteau au poulet et à la pomme de terre, ont reçu de jolis cadeaux et eu tout le loisir de (re)faire connaissance et de s’amuser. Le sergent Katherine McNeil, enquêtrice à la Cairns Property Crime Squad, l’un des 3 services de police ayant œuvré au sauvetage des chiots volés, était ravie d’assister à ces retrouvailles. « C’est agréable de tous les revoir. Tout le monde est tellement heureux, c’est une très belle expérience et je n’arrive pas à croire à quel point les chiots ont grandi, raconte-t-elle. La dernière fois que je les ai vus, ils étaient minuscules, donc c’est vraiment génial de voir qu’ils se portent si bien. »



Mypolice

« Il était très important de les retrouver le plus rapidement possible »

Une joie qui contraste avec l’angoisse qui régnait au moment de l’enlèvement des jeunes Golden Retriever. « Nous étions tous très inquiets pour les chiots en raison de leur âge et du fait qu'ils étaient loin de leur mère, se souvient la policière. Il était donc très important pour nous de les retrouver le plus rapidement possible ».

Le 15 novembre 2023, Maple, Murphy, Shep et Zen, 4 des chiots mis au monde 2 semaines plus tôt par une femelle Golden Retriever appelée Karma, avaient été kidnappés alors qu’ils étaient censés se trouver dans l’élevage familial d’Andrea Logan. L’alerte avait aussitôt été lancée. La Cairns Property Crime Squad, la Tactical Crime Squad et le commissariat d’Edmonton avaient mobilisé leurs équipes, identifiant et interpellant 8 adolescents suspectés d’avoir pris part à ce vol.

2 jours après, les chiots avaient été récupérés et la fratrie était au complet, au grand soulagement de Karma et d’Andrea Logan.

Une cagnotte pour soutenir les chiens policiers à la retraite

Les 10 chiots avaient grandi dans d’excellentes conditions, puis avaient tous rejoint leurs familles pour toujours.

A l’occasion de leur premier anniversaire, une cagnotte solidaire a été créée au profit de la Blue Paws Association, qui vient en aide aux chiens policiers retraités du Queensland en leur assurant nourriture, soins et réhabilitation.