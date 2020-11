3 semaines après la perte de son chien, l'actrice américaine Reese Witherspoon nous présente Minnie Pearl, un Bouledogue Français !

Une vingtaine de jours après l’annonce de la disparition de sa chienne Pepper, emportée par un cancer, Reese Witherspoon a présenté le nouveau membre de sa famille à ses fans. Il s’agit, là encore, d’une femelle Bouledogue Français. L’actrice lui a donné le nom de Minnie Pearl.

« Je vous présente Minnie Pearl. Bienvenue dans la famille, petite ». C’est de ces mots que Reese Witherspoon a accompagné la photo de son nouveau chien postée ce lundi sur son compte Instagram, comme le rapporte People.

Minnie Pearl est, en fait, une chienne, de race Bouledogue Français. Comme on peut le voir dans l’adorable cliché publié par l’actrice américaine de 44 ans, elle arbore une magnifique robe blanc et noir et est un concentré d’énergie et de joie de vivre.

C’est aussi ce dont on peut se rendre compte en découvrant sa story (capture d’écran ci-dessous). La courte séquence montre Minnie Pearl s’amuser en suivant la main de la comédienne native de La Nouvelle-Orléans. Une scène filmée dans son salon et avec, comme fond sonore, le morceau « Isn't She Lovely ? » de Stevie Wonder.

Sur le réseau social, de nombreuses vedettes ont commenté le post relatif à Minnie Pearl, dont l’actrice Sarah Michelle Gellar, la femme d’affaires Sara Blakely ou encore le célèbre cynologue César Millan.

Reese Witherspoon, sa fille Ava Elizabeth Phillippe et son fils Deacon Reese Phillippe (21 et 17 ans), qu’elle a eus avec l’acteur Ryan Philippe, sont donc tout heureux d’accueillir leur nouvelle amie à 4 pattes, 3 semaines après avoir annoncé la douloureuse perte de Pepper.

Cette dernière, Bouledogue Français également, faisait l’objet d’un hommage rendu à la fois par Ava Philippe et sa mère, toujours via Instagram. La chienne était atteinte d’un cancer. Sa famille la croyait un moment tirée d’affaire, après une nette amélioration de son état de santé, mais la maladie avait fini par reprendre le dessus.