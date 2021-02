3 restaurateurs dunkerquois se mobilisent pour un Berger Malinois retrouvé affamé et en grand danger !

Quand elle avait été recueillie par la SPA dunkerquoise, Kaïna était squelettique. 3 semaines plus tard, la chienne se porte bien mieux. Des restaurateurs locaux ont décidé de lui venir en aide et de soutenir le refuge où elle se trouve.

Le 8 janvier dernier, la SPA de Dunkerque (59) publiait sur Facebook des images et des informations choquantes au sujet de Kaïna, une chienne Berger Belge Malinois de 3 ans secourue par l’association. Les photos montrent un animal extrêmement maigre, car totalement sous-alimenté.

« Kaïna a été donnée via une petite annonce. Quand vous donnez votre animal, voilà à quoi vous vous exposez », peut-on lire sur cette publication. Par ailleurs, un dépôt de plainte était en cours.

Une vingtaine de jours plus tard, les nouvelles sont plus rassurantes. Kaïna retrouve peu à peu la forme et reprend du poids grâce aux bénévoles qui s’occupent d’elle.

Plus de 400 euros et des sacs de croquettes obtenus grâce à la mobilisation des restaurateurs

En outre, touchés par son sort, 3 restaurateurs dunkerquois ont eu l’idée d’organiser une vente de repas au profit de la SPA locale où la chienne continue de remonter la pente. Une initiative qui a permis de récolter plus de 400 euros, ainsi qu’une grande quantité de croquettes, comme le rapporte France 3 Hauts-de-France.

Une aide accueillie avec joie et soulagement par Michel Vanwaefelghe, président de l’association. Cette dernière, qui accueille et prend soin de 150 animaux, rencontre d’importantes difficultés depuis près d’une année à cause de la pandémie de Covid-19. Face à l’impossibilité d’organiser des évènements publics, la structure d’accueil est ainsi privée d’un soutien financier vital.

Kaïna pourra être adoptée dans quelques semaines

Pour sa part, Alexandre Catteau, l’un des restaurateurs s’étant portés au secours de Kaïna et du refuge, confiait avoir « mal au cœur » de « voir une petite bête qui n’a pas été nourrie pendant autant de temps […]. On avait juste envie qu’[elle] s’en sorte. »

Pour le moment, la chienne n’est pas encore prête à rejoindre sa nouvelle famille. Elle devra rester encore quelques semaines à la SPA de Dunkerque avant de pouvoir être proposée à l’adoption.

Voici le reportage de France 3 Hauts-de-France :

