3 petits chiens abandonnés dans un carton sur un parking reçoivent des soins vétérinaires en urgence

Dimanche 14 août, un homme a déposé ses 3 chiens dans un carton sur le parking du monument historique d’Avebury au Royaume-Uni avant de quitter les lieux sans se retourner.

Les 2 femelles Chihuahua âgées, nommées Babe et Tinkerbell, ainsi que le mâle plus jeune appelé Ferdinand étaient dans un état de santé inquiétant. « Ces 3 chiens ont été jetés comme des ordures et laissés dehors pendant les températures record de la récente vague de chaleur », a déploré Sharon Chrisp de la RSPCA au Mirror.

Un riverain a aperçu le trio et s’est précipité à son secours. Il a ensuite conduit les canidés à la clinique vétérinaire qui les a pris en charge en urgence.

En effet, l’un d’eux, Babe, souffrait d’une grave blessure ouverte à la patte arrière droite. Le chirurgien n’a eu d’autre option que de l’amputer de son membre lors d’une intervention lourde pour garantir sa survie.

L’association pour la prévention de la cruauté envers les animaux RSPCA a été informée et a récupéré les toutous. « Ils sont maintenant sous notre garde et nous ferons tout notre possible pour les aider à récupérer et leur offrir une chance de vivre ce qu'ils méritent tant », a précisé Sharon.



Une investigation en cours

Les enquêteurs de la RSPCA mènent tambour battant les recherches qui permettront de retrouver le propriétaire de Babe, Tinkerbell et Ferdinand.

Les 2 femelles étaient munies d’une puce électronique d’identification. Cependant, pour l’heure, le maître sans scrupules n’a toujours pas été repéré.

Sharon a donc lancé un appel à témoins : « j'ai hâte de parler à quiconque pourrait reconnaître ces chiens ou pourrait savoir qui les possédait », a annoncé la jeune femme.

« Avec l'augmentation du nombre de propriétaires de chiens et la crise du coût de la vie qui pèse sur leurs finances, nous craignons de voir davantage d’animaux cruellement abandonnés ainsi », a expliqué Sharon.

En effet, les chiffres font froid dans le dos. L’organisme a reçu environ 90 000 appels de signalement de cruauté délibérée chaque mois et enquête actuellement sur pas moins de 6 000 cas.