3 ans jour pour jour, après avoir perdu leur chien, un refuge téléphone pour leur annoncer ce qu'ils n'espéraient plus

Une chienne avait disparu de chez ses maîtres, au Mans, il y a 3 ans. Elle a été retrouvée saine et sauve récemment dans le Loir-et-Cher, et récupérée par sa famille. Reconnaissante, cette dernière a offert une somme d’argent à l’association ayant participé à son sauvetage.

Il ne faut jamais désespérer de retrouver son chien perdu, quelle que soit la durée de sa disparition. Son identification permet de conserver ses chances d’être ramené à la maison. C’est ce qui s’est passé pour Hinna et ses propriétaires, comme le rapporte La Nouvelle République.

Hinna est une chienne Berger Belge Malinois vivant au Mans (72) avec ses maîtres Aurélie Corbillon et Sébastien Souty, ainsi que leur fille. Le 23 février 2018, l’animal s’était volatilisé, suscitant inquiétude et tristesse parmi les siens.

Ce qu’ils ignoraient, c’est que, quelques mois après sa fugue, Hinna avait été remarquée par un habitant de Blois (41), qui avait ensuite pris l’habitude de la nourrir. Il ne pouvait faire que cela, vu que la chienne ne se laissait pas approcher. C’est grâce à cette personne que le quadrupède a pu survivre pendant une grande partie – 2 ans et demi environ – de sa période d’errance.

Le couple n’avait plus de nouvelles de sa chienne jusqu’à cet appel inattendu, mais tant espéré, reçu de la part d’un refuge. On lui apprenait alors que Hinna avait été retrouvée et identifiée grâce à sa puce.

Un don de 1000 euros pour l’association de la part des propriétaires de la chienne

La police municipale de Blois et la SACPA blésoise se sont employées à la récupérer, avec le concours de Blandine Hajdadje, responsable de l’association La Ferme des Oliviers à Valencisse. La chienne a ensuite été placée en fourrière, où sa puce d’identification a été détectée.

Dès qu’ils l’ont appris, Aurélie et Sébastien se sont rendus sur les lieux pour d’émouvantes retrouvailles. Heureux du retour de leur amie à 4 pattes à la maison, ils ont effectué un don de 1000 euros au profit du refuge de La Ferme des Oliviers.

