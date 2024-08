3 ans après le drame qui a touché ses chiens, Lady Gaga ouvre son cœur à une nouvelle boule de poils (vidéo)

Bonheur pour les fans de Lady Gaga, qui vient de présenter sa « nouvelle reine » à sa communauté sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’un chiot de type Bouledogue Français au pelage gris et beige, dont le prénom n’a pas encore été révélé.

Lady Gaga, de son vrai nom Stefani Germanotta, est mondialement connue pour ses talents de chanteuse, compositrice, mais également d’actrice. Son personnage déjanté et totalement décalé a fait sensation à de nombreuses reprises lors de ses apparitions en public. Malheureusement, en 2021, la star a été mise sur le devant de la scène pour d’autres raisons. Ses 2 Bouledogues Français, Koji et Gustav, ont été enlevés par des malfaiteurs pendant une promenade avec leur dog sitter, Ryan Fischer, avant d’être retrouvés.

@ladygaga / Instagram

Un message explicite

Cet événement traumatisant a évidemment bouleversé l’artiste, qui aime ses chiens sans condition. Par chance, ceux-ci s’en sont sortis indemnes et ont pu retrouver leur maîtresse. Plusieurs années se sont écoulées depuis et la star n’a pas partagé de photos des boules de poils sur ses réseaux sociaux après l’affaire, jusqu’au 21 août dernier.

Dans une vidéo postée TikTok et relayée par E! Online, Lady Gaga apparaît effectivement avec un Bouledogue Français dans ses bras, mais il ne s’agit ni de Koji, ni de Gustav, et pas non plus de son 3e toutou, Asia. C’est un chiot que ses fans n’avaient jamais vu auparavant, ce qui les a beaucoup intrigués. Ils ont alors questionné leur idole dans la section des commentaires : « Oh mon Dieu, un nouvel ajout dans la famille ? » demandait une personne, ce à quoi la chanteuse a répondu par des smileys. Elle a ensuite écrit qu’il s’agissait de « notre nouvelle reine ».

Les utilisateurs de la plateforme ont alors posé des questions sur l’animal, demandant notamment son prénom tout en lui souhaitant la bienvenue. Cette information n’a pas encore été communiquée par Lady Gaga et son public l’attend patiemment !