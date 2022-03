À 26 ans, ce Border Collie est considéré comme « le plus vieux chien d'Irlande »

Tous les propriétaires d'animaux rêvent que leurs amis à fourrure vivent éternellement à leurs côtés. Mais un jour ou l'autre, ils sont obligés de faire leurs adieux. Patrick Geraghty a, pour l'instant, conjuré « ce mauvais sort ».

En effet, son partenaire canin, qui porte fièrement le nom Skippy, partage sa vie depuis 26 longues années. Il est d'ailleurs considéré comme le plus vieux chien d'Irlande, et l'un des plus vieux chiens du monde !

Le couple inséparable s'est formé en 1996, rapporte My Modern Met dans un article paru le 17 février 2022. Au cours de l'été, Patrick a acheté le chiot de race Border Collie à un éleveur. L'animal a été éduqué dans le but de devenir un chien de ferme, un rôle qu'il a accompli à merveille.

© Fergus Sweeney / Twitter

Aujourd'hui, Skippy a rejoint le clan des séniors. Son grand âge a affecté sa mobilité et son audition, mais cela n'a absolument pas brisé le lien qui l'unit à son propriétaire bien-aimé. « Nous sommes de bons copains, a déclaré ce dernier, c'est à mon tour de m'occuper de lui maintenant. Il a été bon avec moi quand il était en bonne santé. » En plus de le nourrir plusieurs fois par jour, Patrick l'aide à se relever.

Bien qu'il n'y ait pas de documents officiels pour confirmer l'âge exact de Skippy, certains membres de la famille se souviennent très bien de ses activités à la ferme dans les années 1990. Un voisin se remémore également la fois où le Border Collie a poursuivi sa voiture, alors qu'il venait d'emménager. C'était il y a 20 ans.

Closest I can verify is a neighbour who remembers Skippy chasing his car when he moved into the area some 20 years ago. Skippy was a chaser . That picture is from September 2021. This was him this morning pic.twitter.com/Jms0GDB8UL

A lire aussi : Un pilote d'avion ému par le geste de remerciement d'un Chihuahua senior qu'il a transporté jusqu'à sa nouvelle famille