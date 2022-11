Le 25 décembre, offrez une botte de Noël en forme de patte remplie de cadeaux à votre boule de poils !

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Andréa, fondatrice de la microentreprise Oria & Guizmo, n’a pas oublié le petit soulier de nos amis les chiens. Ses doigts de fée ont confectionné une panoplie d’accessoires hauts en couleur pour leur faire plaisir et leur apporter une touche de coquetterie. En plus des nœuds papillon et des bandanas stylés, une jolie botte en forme de patte s’est greffée au catalogue. Pour couronner le tout, le code promo « WOOPETS30 » vous permet de bénéficier d'une remise alléchante de 30 % sur l'ensemble du site, jusqu'au 31 décembre !

« Oh ! Oh ! Oh ! » Le Père Noël a de quoi chouchouter votre boule de poil adorée ! Eh oui, alors que la neige étendra son manteau blanc au cours de la nuit la plus magique de l’année, les enfants ne seront pas les seuls à lever les yeux vers le ciel… Nos fidèles amis à fourrure aussi attendront leurs cadeaux avec impatience.

Passionnée de couture et d’animaux depuis toujours, Andréa a créé la marque Oria & Guizmo il y a 3 ans. Ses toutous, un Berger Australien et un Carlin, lui ont insufflé l’inspiration.

Grâce à ses 2 muses qui ont du chien, la jeune femme réalise des bandanas, des nœuds papillon et des colliers originaux. Très attachée au « made in France », l’artisane aime flâner dans les boutiques locales, où elle déniche des tissus à la fois chics et uniques. Andréa a du flair pour débusquer les produits de qualité !

En braquant nos projecteurs sur son catalogue, nous avons découvert des petites pépites pour combler de bonheur vos partenaires canins les 24 et 25 décembre prochains.

Des bandanas, des colliers et des nœuds aux chaleureuses couleurs de Noël

Parce que nos compagnons à 4 pattes méritent de participer au festin de Noël en grand apparat, la couturière a lancé une collection spéciale, où esthétisme et sobriété s’entremêlent. Et la liste des atouts continue ! Les accessoires proposés par Oria & Guizmo s’avèrent légers, peu encombrants, mais aussi faciles à accrocher au cou de l’animal.

Lutins, sucres d’orge, boules de Noël ; nuances de rouge, de vert, de bleu ou encore de blanc : plongez dans un univers constellé de formes et de couleurs éblouissantes ! La conceptrice a imaginé des myriades de modèles, que vous pouvez choisir au gré de vos préférences et de la personnalité de votre adorable protégé.

La grande nouveauté de cette année ? Le collier plat et réglable « sapin doré », disponible en 3 teintes au prix de 19,90 €.

Collier « Le Sapin Doré », 19,90 € / © Oria & Guizmo

Une botte de Noël en forme de patte pour gâter encore plus votre acolyte

En hiver, la vision d’une botte de Noël nous est familière. La marque Oria & Guizmo en présente une ressemblant à la patte d’un animal !

Faite à la main comme tous les autres produits mis en avant sur le site, cette chaussette est idéale pour glisser des jouets, des friandises ou d’autres cadeaux destinés à votre boule de poils préférée.

Botte de Noël, 33 cm x 22 cm, 15 € / © Oria & Guizmo

Équipée d’une boucle de suspension, elle s’accroche facilement sur le sapin ou encore le rebord de la cheminée. Information en plus et pas des moindres : une personnalisation se révèle être possible sur le revers de la botte. Pour ce faire, n’hésitez pas à ajouter l’article « Personnalisation » dans votre panier et à inscrire le nom de l’heureux élu en commentaire.

Et parce que les rabais font toujours plaisir, vous bénéficiez de 30 % de remise sur l'ensemble de la boutique jusqu'au 31 décembre 2022, avec le code promo « WOOPETS30 ».

Avec de telles surprises, il ne fait aucun doute que nos meilleurs amis à fourrure profiteront autant que nous des fêtes de fin d’année !

A lire aussi : Un chiot survit après avoir été percuté par une voiture. 2 ans plus tard, ce chien très affectueux n'a jamais été accueilli dans une famille

© Oria & Guizmo

Les accessoires sont disponibles dans différentes tailles, du XS au XL. Comptez entre 7,90 € et 8,90 € pour un nœud papillon, 14,90 € pour un bandana et 19,90 € pour un collier. Les frais de port sont gratuits en France à partir de 30 € d’achat. Plus d’informations sur le site web oriaguizmo.com.