2 vieux chiens abandonnés devant un refuge retrouvent le sourire grâce à leurs sauveteurs et à leur famille d'accueil aimante

Les employés du Bloomfield Animal Shelter s’attendaient à vivre une journée de travail typique.

Mais comme le rapporte The Dodo, ils ont été choqués de voir 2 âmes au cœur brisé qui les attendaient devant la grille de l’établissement un matin.

Lorsqu’ils se sont approchés des chiens séniors abandonnés, ils ont trouvé un message de leur ancien propriétaire. « Bonjour. Je suis désolé, mais mes bébés méritent de vivre leurs années d’or heureux et dans une bonne maison bien au chaud pour l’hiver, peut-on lire, je ne peux pas m’occuper d’eux tout en vivant dans la rue. Notre maison a été saisie. S’il vous plaît, prenez soin d’eux et ne les tuez pas. »

Grâce à cette note, les défenseurs des animaux ont appris le nom des boules de poils grisonnantes, ainsi que leur âge. Shadow et Tiger sont 2 frères de 15 ans. « Merci de nous garder ensemble, si vous le pouvez », indique le message.

Le refuge est complet

Leur ancienne famille les décrit comme des chiens amicaux envers les autres animaux, mais aussi extrêmement affectueux envers les adultes et les enfants. Malheureusement, le refuge était plein à craquer, et n’avait pas de place pour héberger les toutous.

Face à cette situation, l’organisation a lancé un appel à l’aide pour trouver un foyer d’accueil d’urgence. Heureusement, Scooby-Doo's Rescue Mission leur a tendu la main. Christine, membre de l’association, s’est immédiatement rendue sur place pour les récupérer.

« Je viens de relire la lettre écrite par le propriétaire des deux chiens que Scooby-Doo's Rescue a récupérés au refuge pour animaux de Bloomfield, dans le New Jersey, et leur anniversaire est le 12 octobre… C’est aussi mon anniversaire ! », confie la bonne samaritaine.

Les chiens sont en famille d’accueil

À la suite du sauvetage, Christine a trouvé un foyer d’accueil aimant pour les 2 frères. Pendant qu’ils sont chouchoutés par leurs bienfaiteurs, leurs sauveteurs essayent de retrouver leur ancien propriétaire dans l’espoir d’en savoir plus sur les antécédents médicaux des chiens. Par ailleurs, Christine aimerait le rassurer sur le fait qu’ils se portent bien.

« Si quelqu'un ici voit cela et connaît la personne, s'il vous plaît, demandez-lui de me contacter. Aucune question ne lui sera posée, si ce n'est que je veux en savoir plus sur eux et que je veux vraiment lui faire savoir que ses garçons vont bien. Je promets de ne jamais les séparer, écrit la bénévole sur Facebook, je veux qu'il lui rende visite. Ou au moins qu'il me permette de lui envoyer des nouvelles. Je ne peux même pas imaginer ce que cette famille traverse. »

Pour l’heure, Shadow et Tiger s’épanouissent dans la ferme d’un ami très cher à Christine.

Ils reçoivent des soins de qualité, mais aussi énormément d’amour. Un bel avenir les attend !

