2 chiens errant sur une autoroute donnent du fil à retordre aux agents de police déterminés à les secourir

À Houston, au Texas, 2 chiens errant sur une autoroute ont troublé les automobilistes. 45 minutes ont été nécessaires aux agents des forces de l'ordre pour les récupérer. La patience est une vertu !

2 amis à 4 pattes ont été filmés par les caméras de surveillance d'une autoroute, près de North Main, aux États-Unis, rapporte l'équipe rédactionnelle d'abc 13. Le Husky et le Bichon Maltais marchaient dangereusement l'un à côté de l'autre sur la voie rapide, perturbant ainsi le trafic dans la matinée du samedi 30 avril 2022.

Lorsque les policiers ont découvert la situation, ils se sont précipités sur les lieux pour mettre les chiens en sécurité. Toutefois, ces derniers leur ont donné du fil à retordre...

© Houston Transtar / abc 13 (capture d'écran)

L'importance de l'identification

Une fois arrivés sur place, les agents ont réussi à garder le duo de vagabonds dans le corridor central, derrière la glissière de sécurité. Il a fallu 45 minutes aux intervenants pour récupérer les 2 animaux. Après cette « course-poursuite » avec la police, le Husky et le Bichon Maltais ont finalement décidé de coopérer et ont accepté de grimper dans le véhicule. Épuisés, ils ont été emmenés dans un refuge local.

© Houston Transtar / abc 13 (capture d'écran)

« Ce sont probablement les animaux de compagnie de quelqu'un », a déclaré un bénévole. Se sont-ils enfuis ou ont-ils été victimes d'abandon ? La deuxième hypothèse est privilégiée par les volontaires. Quoi qu'il en soit, sans puce électronique, il s'avère difficile d'identifier leur propriétaire.

© BARC Houston / abc 13 (capture d'écran)

Toujours selon nos confrères d'outre-Atlantique, les rescapés, bien entretenus et éduqués, sont déjà pré-adoptés. En somme, si leur famille ne les réclame pas dans les prochains jours, ils seront envoyés dans leur nouveau foyer.

© BARC Houston / abc 13 (capture d'écran)

Cette opération de sauvetage sonne comme une piqûre de rappel pour les possesseurs de chiens et de chats. L'identification de son petit protégé permet de gérer ce genre de situation, et de réunir rapidement les membres de la famille séparés depuis un certain temps.