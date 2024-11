2 chiens avertissent leur propriétaire d'un danger et l'affrontent avec courage, le « suspect » est inattendu (vidéo)

Amanda Cameron et son mari gèrent une ferme en Alabama. Le couple s’occupe joyeusement de poules, de chats, de chèvres, mais aussi d’abeilles. Il partage également sa vie avec 2 chiens costauds, Bronx et Rosie.

« Rosie a été abandonnée sur la route et nous l’avons ramenée à la maison, explique Amanda à la rédaction de Newsweek, Bronx est tombé amoureux d’elle instantanément ! » Sur son compte TikTok @cameron.farms, elle partage régulièrement des images de sa vie quotidienne aux côtés de tous ses animaux.

© @cameron.farms / TikTok (capture d'écran)

Les chiens ont fait face à la menace

Récemment, une vidéo publiée au début du mois de novembre est vite devenue virale. Depuis sa mise en ligne, elle a atteint plus de 605 000 vues et 65 800 mentions « j’aime ». Et pour cause ! « « Mes chiens m'ont alertée au sujet d'une menace à l'intérieur de leur niche », indique Amanda sur le réseau social.

En effet, on y voit les 2 chiens avertissant leur propriétaire d’un danger dans leur abri. L’un des canidés se met à aboyer, et essaye d’attraper la chose effrayante qui se trouve à l’intérieur. « À mesure que je m’approchais, ils sont devenus plus courageux et ont affronté la menace », poursuit Amanda.

Le suspect ? Une simple feuille ! C’est Rosie qui l’a ramassée avec bravoure et l’a sortie de la niche. « Bronx est un chien très prudent, précise Amanda, si quelque chose sort de sa routine habituelle, cela le perturbe toute la journée. »

A lire aussi : La déception d'un chien ignoré lors d'un évènement d'adoption est balayée d'un revers de la patte grâce à une vidéo (vidéo)

« L’automne va être dangereux cette année »

De nombreux internautes ont ri en regardant la vidéo. « L’automne va être dangereux cette année », écrit avec humour un utilisateur du réseau social. « Je viens de regarder une autre vidéo d’un chien qui a survécu à une attaque de feuille, collée à sa patte avant », commente un autre. « C’est un problème national », répond alors une personne.

Votre animal de compagnie a-t-il déjà réagi de manière « excessive » comme Bronx et Rosie ? Dites-nous tout !