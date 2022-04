2 chats atteints d'un trouble neurologique affectant leur équilibre ont attendu un an avant de trouver leur nouvelle famille

2 chats atteints d'un trouble neurologique affectant leur équilibre ont attendu un an avant de trouver leur nouvelle famille

Arthur et Aggie, 2 chats inséparables et tous 2 atteints d’une maladie neurologique, ont dû attendre près d’un an avant d’avoir un véritable foyer. Les bénévoles qui les ont pris en charge ont été les témoins privilégiés de leur merveilleuse complicité.

Un chat et une chatte avait été amenés au refuge d’Anchorage Animal Care and Control, en Alaska. Ils souffrent tous 2 de problèmes neurologiques à cause desquels ils ont une démarche légèrement chancelante, raconte Love Meow.

Quelques semaines plus tard, la femelle, appelée Aggie, commençait à perdre du poids. Il avait alors été décidé de transférer la chatte et son congénère, répondant au nom d’Arthur, à un autre refuge local mieux préparé, celui de l’association Mojo's Hope. Les bénévoles ont rapidement pu voir à quel point ces 2 chats étaient attachés l’un à l’autre.



Mojo's Hope / Instagram

Arthur et Aggie sont atteints d’hypoplasie cérébelleuse, une maladie neurologique affectant la motricité et la coordination des mouvements. Elle est néanmoins présente dans sa forme modérée chez ces 2 félins. S’ils ont quelques petits problèmes d’équilibre, leur qualité de vie ne s’en ressent pas du tout. « Ils peuvent marcher, grimper (sous supervision), utiliser la litière et jouer », explique Shannon Basner, fondatrice de Mojo's Hope.



Mojo's Hope / Instagram

Elle ajoute que « leurs bacs à litière sont personnalisés avec des côtés hauts et une ouverture plate à l'avant » pour leur en faciliter l’accès et l’usage.

Arthur et Aggie adoptés après 10 mois d’attente

Arthur et Aggie sont inséparables et très affectueux l’un envers l’autre, mais aussi avec les gens qu’ils rencontrent. Pourtant, ils ont dû se montrer très patients avant d’être adoptés. Après avoir été stérilisés, ils ont attendu 10 mois jusqu’en février 2022. Leur nouvelle propriétaire est tombée sous leur charme en les rencontrant. Ils lui ont réservé un accueil des plus chaleureux, ronronnant sans cesse durant leur entrevue.



Mojo's Hope / Instagram

Les 2 chats ont enfin trouvé la famille aimante qu’ils méritaient.

A lire aussi : Elle filme son Berger Allemand s'amusant à faire rouler un bloc de neige, la vidéo atteint des dizaines de millions de vues



Mojo's Hope / Instagram