Virbac présente une nouvelle gamme d’aliments Veterinary HPM® pour préserver la santé rénale et articulaire du chat sénior

Saviez-vous que 60% des chats seniors souffrent à la fois d’arthrose et d’insuffisance rénale chronique 1 ,2 ? Pour prendre en charge ces 2 pathologies, la marque française Virbac lance une nouvelle gamme d’aliments : Veterinary HPM ® Kidney & Joint. Elle offre un programme nutritionnel complet et optimisé, permettant de soutenir les fonctions rénal e et articulair e chez le chat.

Au fil des années, les chats sont susceptibles de développer un certain nombre de troubles rénaux et articulaires, qui nécessitent une alimentation spécifique. Pour préserver leur santé, Virbac vient de lancer une offre nutritionnelle unique adaptée aux 2 principales pathologies du chat senior : l’ostéoarthrose et l’insuffisance rénale chronique.

Veterinary HPM® Kidney & Joint : des ingrédients santé de haute qualité

La nouvelle gamme Veterinary HPM® Kidney & Joint se décline en 3 aliments secs et 2 aliments humides, avec un taux élevé de protéines d’origine animale (respectivement > 85% et 100%). Elle présente une formulation unique et combinée, dépourvue d’arômes et de colorants artificiels.

En fonction de l’évolution de l’insuffisance rénale chez le chat (légère, modérée ou sévère - stades IRIS3), plusieurs solutions sont proposées.

Cette approche diversifiée permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque animal. Ainsi, le taux de protéines est réduit de manière raisonnée au fur et à mesure de l’évolution de la maladie, afin de préserver la mobilité et la qualité du chat aussi longtemps que possible. Il en va de même pour le taux de phosphore, élément délétère pour les reins en cas d’insuffisance rénale chronique.

Chaque aliment de la gamme Kidney & Joint contient un complexe d’actifs chondroprotecteurs, appelé Mobility Plus Complex, pour aider à gérer l’ostéoarthrose chez le chat : membrane de coquille d’oeuf, sulfate de chondroïtine et chitosan. On retrouve également un haut taux d’acides gras essentiels oméga 3, jouant un rôle essentiel dans la protection des fonctions rénale et articulaire chez le chat.

Pour soutenir l’hydratation des chats seniors, réputés pour être de petits buveurs, Virbac élargit son offre d’aliments humides dans la gamme Kidney & Joint. Riches en énergie et en nutriments, ils favorisent la satiété et aident à surmonter l’appétit capricieux des chats âgés. Cela réduit aussi considérablement le risque de développer des cristaux et des calculs rénaux.

1 Marino CL, Lascelles BDX, Vaden SL, et al. Prevalence and classification of chronic kidney disease in cats randomly selected from four age groups and in cats recruited for degenerative joint disease studies. J Feline Med Surg 2014; 16: 465–472. https://doi.org/10.1177/1098612X13511446 ;

A lire aussi : L'histoire touchante d'une chatte naine dont la propriétaire est déterminée à lui offrir la meilleure vie possible

2 Lascelles, B. D., Henry, J. B., 3rd, Brown, J., Robertson, I., Sumrell, A. T., Simpson, W., Wheeler, S., Hansen, B. D., Zamprogno, H., Freire, M., & Pease, A. (2010). Cross-sectional study of the prevalence of radiographic degenerative joint disease in domesticated cats. Veterinary surgery : VS, 39(5), 535–544. https://doi.org/10.1111/j.1532-950X.2010.00708.x ;

3 International Renal Interest Society : regroupement d'experts internationaux en néphrologie vétérinaire et faisant référence en la matière