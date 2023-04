Vidéo : Cet ancien chat errant soutient sa femelle pendant toute la mise bas et l’apaise pendant ses contractions

L’histoire de Cookie et Candy est celle de 2 âmes sœurs félines. Ils ont été trouvés dans un ravin, alors qu’ils élevaient tant bien que mal leur première portée de chatons. Et lorsqu’ils ont été sauvés et placés en sécurité dans une maison, il s’est avéré qu’ils attendaient déjà de nouveaux petits. Le couple est resté uni à travers toutes ces étapes de vie, et ils vont désormais pouvoir vieillir ensemble. Une belle histoire, relatée par Cole & Marmalade.

Les bébés de Cookie et Candy étaient menacés par une tempête

La famille féline a été découverte au Canada. Des personnes ont vu Candy, la maman, déplacer ses bébés dans un ravin broussailleux. Mais une tempête approchait, et les petits étaient en grand danger. Le refuge Tiny Kittens HQ a donc décidé d’intervenir.

Les chatons ainsi que Cookie, leur père, ont été assez facilement attrapés. Mais la mère était très effrayée et ne se laissait pas faire. Les sauveteurs ont dû mettre en sécurité une partie de la famille, et revenir le lendemain pour essayer de capturer Candy. Les bébés avaient encore besoin de leur mère.

La femelle leur a donné beaucoup de fil à retordre, et ce n’est qu’au bout de 16 jours d’efforts qu’elle a pu être réunie avec ses chatons et son mâle.

Candy attendait déjà d’autres bébés

Lorsque toute la famille féline a été au complet, il a rapidement été découvert que Candy était à nouveau gestante. Il a été décidé de la laisser aller jusqu’au bout de sa grossesse, avant de la stériliser.

Quelque temps plus tard, le moment de mettre bas est arrivé. C’est alors que la plus mignonne des scènes s’est produite. Cookie est resté auprès de sa femelle pour l’aider à supporter ce moment douloureux. Candy posait ses pattes sur son mâle et le pétrissait durant ses contractions. Cookie se laissait faire et la soutenait de manière adorable.

L’accouchement a été difficile, mais 4 chatons ont survécu.

Unis pour toujours

Une fois que tous les bébés du couple ont été adoptés, il ne restait plus qu’à trouver un logement aux parents. Étant donné leur proximité, le refuge souhaitait qu’ils ne soient pas séparés. Leurs vœux ont été exaucés, car 204 jours plus tard, une famille des États-Unis les a adoptés conjointement. Tous 2 stérilisés, ils vont maintenant pouvoir vieillir ensemble, en sécurité dans une maison, et entourés d’amour.

