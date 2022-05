Victime d'un incendie, ce chat renaît de ses cendres grâce aux pompiers qui lui administrent de l'oxygène !

Une nuit d'encre, une épaisse fumée toxique, un garage englouti par les flammes et un chat piégé à l'intérieur : voici les ingrédients parfaits pour un sauvetage héroïque. Au Texas (États-Unis), des pompiers ont remué ciel et terre pour sauver la vie d'un félin domestique.

Dans la nuit du 9 mai 2022, une équipe du Plano Fire-Rescue a répondu à un appel de détresse faisant état d'un incendie dans le garage d'un particulier. En arrivant sur place, les soldats du feu n'ont pas découvert un ciel recouvert d'étoiles scintillantes, mais d'une épaisse fumée grise s'échappant du domicile. Des flammes léchaient dangereusement les murs de l'abri.

Face à ce tourbillon infernal, les secouristes n'avaient pas une minute à perdre. Heureusement, ils ont réussi à éteindre le brasier rapidement. Les habitants de la maison ont été mis en sécurité, sauf le chat perdu quelque part à l'intérieur.

© Plano Fire-Rescue / Facebook

Un tonnerre d'applaudissements pour les pompiers

Après une fouille minutieuse, les professionnels ont mis la main sur le félin. Victime des émanations toxiques, sa vie ne tenait qu'à un fil. Ses sauveteurs ne l'ont pas laissé tomber et lui ont administré de l'oxygène, comme ils l'auraient fait pour un humain. Le rescapé a eu droit à un masque pour l'aider à respirer.

Par chance, aucune blessure n'a été détectée sur son petit corps et l'animal s'en est sorti. Ses proches, tous sains et saufs, se sont sentis extrêmement soulagés après avoir appris la bonne nouvelle.

© Plano Fire-Rescue / Facebook

À la suite de cette intervention héroïque, l'équipe de secours de Plano a publié des photos sur son compte Facebook. De nombreux internautes ont applaudi ce beau geste de bravoure.

Comme l'indique le site web One Green Planet, qui a consacré un article à ce sauvetage incroyable, les pompiers gardent toujours des masques à oxygène spécialement conçus pour les chiens et les chats. Ainsi, les boules de poils peuvent être secourues et prises en charge correctement à l'instar des Hommes.

© Plano Fire-Rescue / Facebook

Cette opération nous rappelle à quel point nos compagnons à 4 pattes sont précieux. Pour pléthore de propriétaires, ils représentent la prunelle de leurs yeux. Et puis, les animaux aussi ont le droit d'avoir des héros !