Venue pour son chien chez le vétérinaire, elle découvre un carton suspect devant la clinique qui renferme cinq chatons abandonnés

Lea Elise Haverstock a beau compter de nombreux sauvetages d’animaux en détresse à son actif, elle a ressenti un choc et une émotion immenses en découvrant une portée de chatons dans un carton déposé devant une clinique vétérinaire. Fort heureusement, les petits félins ont rapidement été pris en charge.

Bénévole en Floride (Etats-Unis), Lea Elise Haverstock est aussi la fondatrice de Maxx and Me Pet Rescue, une organisation basée à Tampa. Elle vient en aide aux animaux en détresse, notamment les chiens. Elle en accueille d’ailleurs régulièrement chez elle pour les préparer à l’adoption par d’autres familles.

Récemment, elle s’occupait d’un Golden Retriever appelé Hennessy. Elle avait pris rendez-vous chez un vétérinaire dans la ville voisine de New Port Richey pour le suivi de la santé de son protégé.

Elle s’est rendue à la clinique un peu en avance. Cette dernière n’avait pas encore ouvert ses portes. A son arrivée, Lea Elise Haverstock a vu un carton devant l’établissement. Elle a tout de suite compris ce que cela signifiait ; bien souvent, une boîte déposée à l’extérieur d’un cabinet vétérinaire ou d’un refuge contient un ou plusieurs animaux abandonnés.



Lea Elise Haverstock / The Dodo

Elle a ouvert le carton et ses craintes se sont confirmées. A l’intérieur se trouvaient 5 magnifiques chatons gris. « Ils ont levé les yeux vers moi, puis il y a eu de faibles pleurs », raconte-t-elle à The Dodo.

« Mon cœur battait fort, je n'arrivais pas à y croire »

Lea Elise Haverstock ne compte plus les cas d’abandons qu’elle a eu à gérer, mais elle n’a pas pu s’empêcher de ressentir un choc en découvrant les jeunes minets. « Mon cœur battait fort, je n'arrivais pas à y croire, mais je suis confrontée quotidiennement à de tels sauvetages », confie-t-elle.



Lea Elise Haverstock / The Dodo

A lire aussi : Un chaton sauvé après avoir été trouvé sous le capot d'une voiture conquiert le coeur d'une policière qui l'adopte

Il y avait urgence ; ces chatons avaient besoin d’être examinés et soignés au plus vite. Par chance, un employé de la clinique se trouvait déjà à l’intérieur. Lea Elise Haverstock lui a fait signe, et les chatons ont immédiatement été pris en charge.

Hennessy est resté calme pendant tout ce temps. Sa mère d’accueil n’est pas peu fière de lui. Grâce à eux 2, les 5 bébés félins sont entre de bonnes mains. Une association parmi celles du réseau dont dispose la clinique vétérinaire les recueillera.