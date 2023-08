Une vacancière voit une chatte seule et prévient les autorités, sa puce révèle qu'on la cherchait depuis 7 mois

Si elle n’avait pas été pucée, qui sait si Tiddles et sa propriétaire auraient pu se retrouver un jour. La première est une chatte écaille de tortue qui n’avait plus donné signe de vie depuis des mois, au grand dam de sa maîtresse.

Une chatte s’étant égarée et sa maîtresse ont été réunies après des mois de séparation grâce à l’identification de l’animal et à la vacancière l’ayant repérée, rapportait le site de la station radio australienne 91.7 The Wave.

Les faits ont eu lieu à Dawesville, ville de la côte ouest de l’Australie située à une cinquantaine de kilomètres au sud de Perth.

Une dame qui était en vacances dans sa résidence estivale a découvert une chatte écaille de tortue qui s’aventurait sur sa propriété. L’animal semblait perdu et avait tout l’air d’avoir une famille. La vacancière en a aussitôt informé les autorités locales, qui ont prévenu à leur tour le service animalier de la ville de Mandurah (City of Mandurah Rangers), qui intervient dans tout ce secteur.

En attendant sa prise en charge par les agents, la personne ayant lancé l’alerte a réussi à mettre la chatte en sécurité en la plaçant dans une caisse de transport.

Dès leur arrivée, les Rangers ont passé la chatte au lecteur de puce d’identification. C’est ce qui leur a permis d’obtenir les coordonnées de sa propriétaire et d’apprendre que cette dernière la cherchait désespérément depuis 7 longs mois.

« Une réunion émouvante et joyeuse »

La minette répond au nom de Tiddles. Elle était « affamée et terrifiée, indique la page Facebook de la ville de Mandurah, mais heureusement, elle portait une puce ».

Les retrouvailles avec la maîtresse, tout sourire, se sont tenues peu après. « Ce fut une réunion émouvante et joyeuse samedi [5 août 2023] dans notre refuge ».



Le post de la page Facebook de la ville de Mandurah comprend une photo souvenir de ce beau moment, Tiddles étant dans les bras de son humaine. La Ville qui encourage d’ailleurs, via sa publication, les propriétaires à identifier leurs animaux de compagnie par puce électronique, ainsi que les personnes voyant des chiens ou des chats perdus à en avertir les Rangers.