Une soixantaine d'animaux revivent après avoir été retirés à un couple qui les gardait dans des "conditions déplorables"

En Pennsylvanie, un couple est poursuivi pour cruauté animale après la découverte, dans sa propriété, de dizaines de chats, chiens et poules détenus dans de mauvaises conditions. La police et des associations de protection animale les ont tous évacués. Ils ont été répartis dans différents refuges.

Ils vivaient dans des « conditions déplorables ». 61 animaux, dont une majorité de chats de tous âges, ont été saisis par la police et pris en charge par des associations dans une maison de Monessen (Pennsylvanie). Un récit rapporté par WTAE / Pittsburgh's Action News 4 le 16 juin.

Leurs propriétaires, Ryan et Charlotte Fiem, font l’objet d’une plainte et de poursuites. Les chats, chiens et poules qu’ils possédaient étaient maigres et entassés dans des cages exigües.

Ninth Life Rescue Center et All But Furgotten sont les principales organisations ayant pris part à ce sauvetage et recueilli les animaux secourus.



WTAE / Pittsburgh's Action News 4

Malheureusement, l’un des chats retirés au couple est décédé avant même d’avoir pu être traité. Un autre est devenu totalement aveugle, tandis que 3 de leurs congénères ont perdu un œil. Tous les félins sont atteints de la teigne du chat et ont reçu le traitement nécessaire après leur évacuation.

Un appel aux dons pour soigner les animaux sauvés

32 félins ont été pris en charge par Ninth Life Rescue, qui lance un appel aux dons pour pouvoir héberger, nourrir et soigner ces animaux dans les meilleures conditions. All But Furgotten a également accueilli un certain nombre d’animaux dans son refuge.



WTAE / Pittsburgh's Action News 4

Contactée par Pittsburgh's Action News 4, Charlotte Fiem a affirmé que c’est elle qui avait demandé à ce qu’on l’aide. Elle a dit ne pas comprendre l’attitude des autorités à leur égard. « Ils nous traitent comme si nous étions des gens sales et cruels envers les animaux, s’est-elle offusquée. Je n'ai jamais fait de mal aux animaux de ma vie. Je les aime. »

Elle a reconnu avoir été dépassée par la situation et que les chatons n’avaient pas reçu les soins dont ils avaient besoin. Charlotte Fiem a ajouté avoir appelé plusieurs refuges ces dernières années, mais aucun d’eux ne l’avait aidée, d’après ses dires.

A lire aussi : Seul survivant de la portée, un chaton prématuré surpasse toutes les difficultés avec une volonté remarquable et l’aide de sa famille d’accueil



WTAE / Pittsburgh's Action News 4