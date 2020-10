Une passante découvre et tente de sauver un chaton errant, la tête et le corps coincés dans un tuyau en acier ! (Vidéo)

En se promenant sur un site abandonné, une femme a découvert un chat qui s’était retrouvé coincé dans un anneau métallique. Elle a pu le libérer au bout de quelques efforts, mais leur rencontre ne s’est pas arrêtée là.

En mars dernier, une femme était en train de filmer sa promenade dans un endroit désaffecté, jonché de carcasses de métal rouillées, quand elle a entendu des miaulements de détresse.

Elle s’est mise à chercher l’origine des cris, ce qui l’a menée vers un chaton qui avait grand besoin d’être secouru. Le petit chat s’était, en effet, coincé la tête et une patte dans une pièce métallique, une sorte d’anneau en acier épais et couvert de rouille. Le pauvre jeune félin se démenait dans tous les sens pour essayer de se défaire de cette lourde pièce qui l’emprisonnait, mais il n’y parvenait pas.

La promeneuse était au bon endroit et au bon moment pour le chaton, qui n’aurait assurément pas pu s’en sortir tout seul.

Elle a d’abord commencé à chercher autour d’elle un objet susceptible de l’aider à décoincer le chat, mais elle n’a rien trouvé d’utile. Elle a alors décidé d’utiliser ses doigts en poussant délicatement le petit animal vers l’arrière. Petit à petit, le corps du chaton glissait. Le procédé était douloureux, mais il n’y avait pas d’autre choix.

Finalement, elle a réussi à le libérer. Le chaton pouvait enfin gambader sans aucune entrave. Après quelques caresses, il s’est mis à suivre celle qui venait de le sauver. La femme a pressé le pas et même couru, finissant par le distancer. Emue par ce petit être qui cherchait de l’affection et qui était désespérément seul, elle a fini par prendre la décision de revenir vers lui pour l’emmener et l’adopter.

Cette histoire, relayée par Animal Channel, est à découvrir en vidéo :

