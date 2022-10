Une nuit de dur labeur nécessaire pour sauver une chatte et ses 4 petits réfugiés dans des branchages (vidéo)

L’association Lola's Sanctuary Animal Rescue a été informée par un riverain de Reigate (Angleterre) qu’une chatte et sa progéniture survivaient tant bien que mal dans un amas de ronces, d’orties et de détritus.

À leur arrivée, les sauveteurs, dont le fondateur du centre Monsieur Poonam Doshi, se sont aperçus que les félins étaient coincés entre un parking et un grillage. De plus, si la maman paraissait sociable, ses chatons, eux, étaient clairement sauvages.

La tâche s’annonçait donc plus compliquée que prévu. Ils ont laissé de la nourriture et de l’eau puis sont revenus le lendemain.

Armés de patience et d’outils d’élagage

Les secoureurs ont attendu 19 heures pour intervenir. Il fallait tailler les branchages pour accéder aux malheureux et les capturer en douceur.

Munis d’outils, Poonam et ses compères se sont frayé un chemin jusqu’à atteindre la mère et 3 petits. Mais un chaton blessé et apeuré s’était recroquevillé dans un endroit incessible et envahi d’objets contondants très dangereux.

Après moult tentatives vaines pour le faire sortir de lui-même de sa cachette, les sauveteurs ont finalement appelé à la rescousse les pompiers de Salfords à 4 heures du matin.

Ces derniers ont pu accéder au bébé chat après 2 heures d’efforts sans répit. Toute l’équipe et la famille féline au complet ont donc pu rentrer au refuge pour profiter d’un repos bien mérité.

« Nous étions ravis d'avoir enfin sauvé les 5 matous de cette situation désastreuse. En raison de l'attitude de la maman, nous pensons qu'elle a été abandonnée, peut-être à cause de la hausse du coût de la vie », a expliqué Poonam à O Sussex World.

Les petits étaient affamés et ont donc mangé avec un appétit féroce. Par bonheur, tout le monde se portait bien.

La chatte, qui sera prochainement stérilisée, ainsi que ses bébés ont été confiés à une famille d’accueil où ils sont choyés et socialisés. Ils seront proposés à l’adoption une fois en âge de partir pour de nouvelles aventures.