Une maman chat et ses petits pris au piège dans un barbecue déclenchent l'intervention d'agents animaliers

Une chatte errante ayant récemment mis bas a choisi un endroit improbablement pour se cacher avec sa progéniture : un barbecue. Un choix de cachette qui a d’ailleurs valu à la petite famille féline de rester bloquée. Fort heureusement, le propriétaire des lieux s’en est rendu compte à temps et a prévenu les secours animaliers de la ville.

Leur vie aurait pu connaître une fin tragique, mais cela n’a pas eu lieu. 3 chatons et leur mère ont été sauvés par la personne qui les a découverts en mauvaise posture et les agents qui sont intervenus, rapportait Wyoming News Now.

Les faits ont eu lieu le mardi 18 juillet à Cheyenne, dans l’Etat du Wyoming (Etats-Unis). Ce matin-là, aux alentours de 8 heures locales, un habitant a contacté les secours après s’être aperçu de la présence de plusieurs chats à l’intérieur de son barbecue.

Il s’agissait, en fait, d’une chatte errante et de ses 3 chatons. La mère avait probablement pensé que le barbecue pouvait constituer un abri sûr pour ses petits et elle-même, mais la suite des évènements lui avaient prouvé le contraire. Les 4 animaux étaient, en effet, totalement bloqués.

Le propriétaire de la maison ayant fait cette découverte en a aussitôt informé le service de contrôle des animaux de Cheyenne (Cheyenne Animal Control). Ce dernier a envoyé 2 de ses agents, les officiers Dryden et Teasley en l’occurrence, sur cette intervention.

Dès leur arrivée sur place, ils ont évalué la situation et ont réfléchi à la meilleure stratégie à adopter, car il n’est jamais simple d’approcher une chatte ayant récemment mis bas. On ne peut pas prédire sa réaction face à ce qu’elle considérerait comme une menace pour ses petits.

Les officiers Dryden et Teasley ont donc procédé sans geste brusque et en prenant toutes leurs précautions. Ils ont finalement réussi à extraire les 4 chats du barbecue, les uns après les autres. La petite famille était de nouveau au complet et en sécurité.



City of Cheyenne

La chatte et ses chatons pris en charge, en attendant leur placement en famille d’accueil

Elle a été emmenée dans la foulée de sa libération au refuge du service de contrôle des animaux de Cheyenne. Les chatons sont encore très jeunes ; ils n’ont pas encore ouvert les yeux. Eux et leur génitrice seront très probablement confiés à une famille d’accueil, puis seront proposés à l’adoption une fois les petits félins ayant atteint l’âge de 8 à 10 semaines.

Ce sauvetage constitue « un excellent rappel pour vérifier fréquemment les petits espaces confinés autour des maisons et véhicules », indique la ville de Cheyenne sur son site web. Elle incite ainsi les citoyens à adopter des réflexes simples comme l’inspection de ces endroits et le fait de tapoter sur le capot avant de démarrer, afin de ne pas mettre en danger les animaux qui pourraient s’y trouver.