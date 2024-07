Une jeune touriste se jette à l'eau pour sauver un chaton et lui permet de connaître le bonheur de la vie de famille (vidéo)

En été, de nombreuses personnes partent en vacances pour se détendre et faire le plein d’ondes positives avant la rentrée. En choisissant l’île grecque de Spetses pour son séjour, une touriste ne s’attendait pas à devenir l’héroïne d’un animal.

Alors qu’elle se tenait face à la mer, elle a repéré un chaton en train de se débattre dans l’eau. Comme personne n’essayait de le secourir et qu’elle refusait de rester les bras croisés, la jeune femme a plongé dans l’infinité bleue en étant entièrement habillée.

Elle a courageusement nagé vers la petite boule de poils en détresse, malgré la présence de bateaux à proximité ; et l’a ramenée sur la terre ferme sous les applaudissements des badauds.

Une nouvelle vie pour ce chaton sauvé de la noyade

La vidéo du sauvetage a été publiée sur les réseaux sociaux, et a reçu des milliers de mentions « j’aime ».

« Bravo à cette jeune femme d'avoir un si grand cœur et d'avoir sauvé une vie ! J'ai sauvé un chaton malade de Grèce l'année dernière, je l'ai adopté et je l'ai ramené chez moi aux États-Unis. L'une des meilleures choses que j'ai jamais faites », écrit une utilisatrice d’Instagram. « J’aurais fait pareil ! Je ne sais pas comment quelqu'un a pu laisser ce chaton se noyer », écrit une autre.

Si la plupart des internautes félicitent chaleureusement la nageuse, certains se demandent pourquoi des personnes comme le maître-nageur présent sur le port n’ont pas tenté une action pour sauver le félin.

© @spetsescare4animals / Instagram

Quoi qu’il en soit, le chaton sauvé de la noyade se porte bien. Un article paru sur le site web ProtoThema nous informe qu’il a été baptisé Spetsi et qu’il a trouvé une famille d’adoption.

« Merci à @cocogoz qui a sauté dans la mer pour le sauver, il a maintenant un nom, il s'appelle Spetsi et il a un foyer en Amérique ! Spetsi est en bonne santé et apprécie les câlins, les soins et l'amour ! », se réjouit Spetses Care For Animals (SCFA), qui a partagé cette histoire sur les réseaux sociaux.

Nous souhaitons une belle et heureuse vie à Spetsi !