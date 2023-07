Une jeune chatte courageuse surmonte les obstacles pour élever ses 3 adorables chatons

La petite Chorizo a connu des débuts difficiles en tant que maman chat. Heureusement pour elle, ses anges gardiens n’étaient pas loin. En quittant la rue, la féline a pu se soigner et offrir un meilleur départ à sa progéniture.

Récemment, les bénévoles de Liberation Cat House (États-Unis) ont volé au secours de Mama Chorizo, une jeune chatte, et de ses 3 adorables chatons. La maman chat, âgée d’à peine un an, avait besoin de soins vétérinaires urgents, rapporte Cole & Marmelade.

À son arrivée au refuge, Chorizo vomissait des morceaux de plastique. Elle avait probablement cherché de la nourriture dans une poubelle, afin de pouvoir s’occuper de sa portée. Heureusement, les membres de LCH l’ont remise sur patte en un rien de temps.

Chorizo et ses chatons ont ensuite rejoint un foyer d’accueil. Les bébés ont tous reçu des noms espagnols alléchants : « Jamon, Cabrales (blanc avec des couleurs grises et des yeux bleus : fromage bleu !) et Manchego, comme le fromage » explique Ai Nakamura, leur mère d’accueil.

Une maman chat dévouée

Malgré son jeune âge, Mama Chorizo ne négligeait pas sa portée, bien au contraire. Elle était une mère exemplaire pour ses chatons, qui étaient tous en bonne santé et costauds grâce à elle.

« C’est la meilleure maman qu’un chaton puisse avoir, a ajouté Ai Nakamura. Elle veille en permanence sur ses bébés et se met en mode attaque dès qu’elle sent que ses bébés sont en danger. »

Des personnalités bien différentes

Jour après jour, la magnifique maman et ses chatons ont pris du poids et dévoilé leurs personnalités. Chorizo est « une maman douce qui a un peu de piquant », tandis que Manchego se prend pour un kangourou et adore jouer à longueur de journée.

Jamon est une véritable « bête à câlins » qui fait toujours des choses mignonnes pour attirer l’attention. Cabrales, petite princesse à la beauté incontestable, suit sa maman comme son ombre.

En route vers un nouveau départ

Aujourd’hui, Mama Chorizo a été stérilisée et elle a retrouvé son âme de chaton. Elle et ses bébés sont tous prêts à écrire le prochain chapitre de leur histoire, et à rencontrer leur famille éternelle.

« Ils peuvent être adoptés individuellement, à condition que vous ayez déjà un jeune chat joueur chez vous. Sinon, ils devront être adoptés par paire », précise Ai Nakamura, soucieuse d’assurer le meilleur avenir à cette adorable famille de félins.