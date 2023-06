Une forte mobilisation pour retrouver un chat volé dans un centre d’adoption

Les animaux de refuge ont généralement connu un passé difficile, marqué par l’errance, l’abandon ou parfois même la maltraitance. Ils souffrent ensuite d’attendre dans leur petit chenil, pendant des semaines voire des mois, qu’une famille s’intéresse à eux et leur offre une vie meilleure.

Elvis faisait partie de ces félins qui n’attiraient pas l’attention des potentiels adoptants, et dont le temps passé en refuge devenait bien trop long. Il a donc été placé dans le centre d’adoption d’une animalerie, pour gagner en visibilité. Mais ce qui devait être sa chance de rencontrer enfin une famille, s’est transformé en un malheur supplémentaire à ajouter à une liste déjà longue. Un récit relaté par Cole & Marmalade.

© Mid-Cities Community Cats / Facebook

La cage d’Elvis a été forcée

Elvis est un chat d’environ un an, qui a été décrit comme un chat « parfait » par sa famille d’accueil. « Il aime les gens et adore l’affection » et est vraiment « très gentil ». Toutefois, il ne trouvait pas de famille définitive. Il a donc été placé dans le centre d’adoption d’une animalerie, pour gagner en visibilité.

Malheureusement, cette visibilité lui a finalement porté préjudice, puisque des malfaiteurs se sont introduits dans le magasin et l’ont volé. Ils ont trafiqué la cage dans laquelle le félin se trouvait, et l’ont embarqué, comme les images de vidéosurveillance l’ont montré.

© Mid-Cities Community Cats / Facebook

La police a commencé à analyser les vidéos, et pendant ce temps, une récompense financière a été promise à la personne qui ramènerait Elvis sain et sauf.

Elvis a été retrouvé dans la rue 5 jours plus tard

L’affaire a été médiatisée et est même passée à la télévision. Cela a peut-être fait peur aux voleurs ? Toujours est-il qu’ils ont apparemment relâché le chat non loin de l’animalerie. En effet, 5 jours plus tard, une femme qui prend soin d’une colonie de chats sauvages a repéré un félin qu’elle ne connaissait pas. Elle a ouvert sa portière de voiture, et le chat s’est précipité à l’intérieur et a réclamé des caresses.

La femme avait entendu parler de l’affaire du chat volé. Elle avait en plus à sa disposition un lecteur de puces électroniques. En le passant sur le corps du félin, elle a découvert qu’il s’agissait bien d’Elvis.

Par miracle, il a donc été retrouvé sain et sauf. Désormais, avec une telle médiatisation, il sera probablement adopté rapidement, et toutes ces mésaventures ne seront plus que des mauvais souvenirs !