Une femme stupéfaite de trouver son chat coincé entre la fenêtre et la moustiquaire (vidéo)

La propriétaire d’une chatte appelée Wednesday a cru assister à un grand moment de solitude pour cette dernière, mais il n’en était rien. Malgré les apparences, l’animal n’était pas du tout en mauvaise posture. Il avait simplement trouvé une nouvelle activité amusante.

Lorsqu’elle parle à The Dodo de Wednesday, Jess Koki, la maîtresse de cette adorable chatte à la robe « écaille de tortue », la décrit comme étant généralement calme, mais capable de se montrer malicieuse par moments.

Lors de ces épisodes d’espièglerie, Wednesday se signale notamment en faisant tomber des objets, en buvant dans les verres de ses humains ou encore en grimpant aux fenêtres. Elle s’accroche alors aux rideaux, aux volets ou aux moustiquaires.

Cette dernière activité lui a récemment valu d’être filmée par sa propriétaire, celle-ci croyant avoir affaire à une situation d’urgence.

Ce jour-là, Jess Koki vaquait à ses occupations chez elle quand elle a vu la chatte coincée entre la vitre de la fenêtre et la moustiquaire. La jeune femme a compris que Wednesday n’était finalement pas en danger et la scène l’a quelque peu amusée.

Wednesday est restée tout à fait calme

La chatte, elle, n’affichait aucun signe de panique ni de détresse. Elle donnait même l’impression d’apprécier le moment. Elle n’était pas prise au piège et profitait de cette position qui, malgré les apparences, n’était pas aussi inconfortable que cela.

Wednesday a même pu se retourner et s’en sortir sans grande difficulté. « Je sais qu'on dirait qu'elle était coincée, mais une fois la caméra éteinte, elle s'est tout de suite retirée et a essayé d'aller plus loin », raconte, en effet, Jess Koki.

« J'ai alors tendu la main et l'ai retirée avant qu'elle ne reste coincée pour de bon », poursuit sa maîtresse.

Depuis, la chatte réessaie de se placer entre la fenêtre et la moustiquaire de temps en temps. C’est, semble-t-il, le nouveau moyen de distraction qu’elle s’est trouvé. Chacun s’occupe comme il peut…

