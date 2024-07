Une femme recueille un chaton abandonné et sa chatte l'adopte comme son propre bébé (vidéo)

Il n’est pas toujours évident d’introduire un nouveau chat dans un foyer qui en compte déjà un ou plusieurs. Lorsque Lisa a trouvé un chaton orphelin dans la rue, elle a ainsi eu quelques appréhensions légitimes quant à la réaction de sa chatte Bluebelle. Ses doutes ont très vite été levés !

Une véritable maman adoptive

Lorsque Lisa a trouvé le pauvre petit Arthur, il était seul et affamé. Elle ne pouvait pas se résoudre à laisser cet adorable chaton roux abandonné derrière elle. La jeune femme l’a donc ramené chez elle en espérant que sa chatte Bluebelle lui réserve un bon accueil.

Si au début la minette a réagi de manière étrange, elle a rapidement laissé son côté maternel s’exprimer avec le petit Arthur.

Une vidéo postée sur TikTok par Lisa montre d’ailleurs Bluebelle en train de toiletter le chaton et de miauler en direction de sa propriétaire. Arthur est clairement devenu son bébé !

Une relation attendrissante

Devenue virale, cette courte vidéo relayée par Newsweek cumule aujourd’hui plus de 2 millions de vues et des milliers de commentaires. La réaction de Bluebelle à l’arrivée de l’adorable rescapé a en effet réchauffé le cœur de nombreux internautes.

Certains d’entre eux n’ont pas eu la même chance que Lisa. « J'ai ramené à la maison un chat qui avait besoin d'aide et mon chat n'arrête pas de lui siffler dessus », a par exemple commenté quelqu’un.

Il est vrai que la cohabitation entre Bluebelle et Arthur ne pouvait pas mieux se passer ! Dans les dernières mises à jour, on constate d'ailleurs que le chaton se porte très bien et surtout que sa nouvelle mère adoptive déborde littéralement d’amour pour lui. Une belle histoire commence à s’écrire entre ces 2 gentils félins !