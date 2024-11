Une femme réalise que ses inquiétudes pour la sécurité de sa chatte calico après avoir ramené un Bouvier Australien à la maison étaient injustifiées (vidéo)

Même s’il existe de belles histoires d’amitié inter-espèces, il est toujours difficile de savoir si un chien et un chat vont s'entendre. C’est exactement ce qui inquiétait la maîtresse de Monty, un adorable Bouvier Australien, lorsqu’elle l’a présenté à sa chatte calico. En grandissant ne risquait-il pas de la malmener ? L’évolution de la relation entre ses 2 boules de poils n'était certainement pas ce à quoi elle s'attendait !

En ramenant à la maison Monty, un chiot Bouvier Australien, sa maîtresse avait de sérieuses réserves quant à son comportement envers sa sœur féline, une petite chatte au pelage écaille de tortue. « J'ai un chiot et je m'inquiète qu'il puisse faire du mal au chat quand il sera plus grand », avait-elle ainsi partagé dans une vidéo postée sur TikTok. Une préoccupation tout à fait légitime que partagent de nombreux autres propriétaires d'animaux de compagnie. Lorsque le toutou a grandi, sa propriétaire a rapidement compris qu'elle n'aurait pas dû s'inquiéter. Vraiment pas...

« Elle le maintient dans le droit chemin »

La maîtresse de Monty a partagé sur TikTok une publication retraçant l’évolution de la relation entre le toutou et la petite chatte. Au début de la vidéo, Monty n’est encore qu’un chiot et la minette semble comprendre qu'il n'est qu'un bébé à en juger par son comportement doux avec lui.

Lorsqu’il a grandi et s’est transformé en chien, Monty n’a plus eu le droit à ce genre de traitement ! Contre toute attente, ce n’est pas le chien qui a commencé à « brutaliser » le chat, mais bien l’inverse.

En effet, chaque fois qu’elle en a désormais l’occasion, la minette embête gentiment son frère, lui tendant même des embuscades en se cachant dans une valise ou sous une couverture. « Elle le maintient dans le droit chemin », a plaisanté la propriétaire des 2 animaux, soulagée par la tournure des évènements. Ces petites chamailleries ne sont en effet que le reflet d’une belle amitié naissante entre les 2 boules de poils.

Un rapport de force prévisible

Relayée par PetHelpful, cette vidéo a beaucoup amusé les internautes qui n’ont pas été étonnés par ce renversement de situation. « C'est une calico, j'ai misé sur elle dès que je l'ai vue », a écrit une personne dans la section des commentaires. « Ma colocataire a un Berger Australien de 25 kg et j'ai un chat noir de 5 kg. Il se prosterne devant elle et il est terrifié par elle », a confié un autre internaute. « Une chose que j'ai apprise en ayant des chiens et des chats... le chat gagne TOUJOURS », a ajouté une troisième personne.

Une réalité qui ne semble pas déranger Monty. Même s’il perd souvent dans leurs jeux, il est évident que ce toutou adore jouer avec sa sœur féline !