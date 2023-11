Une femme courageuse se blesse en descendant dans un égout pour secourir le chat d'une amie

Voyant son amie à court de solutions après que le chat de cette dernière s’est retrouvé coincé dans un égout, une femme a pris le risque de s’y faufiler pour essayer de le sauver. Un acte courageux et désintéressé qui lui a valu un passage à l’hôpital.

En Nouvelle-Galles du Sud (sud-est de l’Australie), une femme s’est portée volontaire pour sauver le chat de son amie, pris au piège dans un conduit souterrain depuis plusieurs jours. Ce faisant, elle s’est blessée et a dû se faire soigner à l’hôpital. Le félin, lui, s’en est sorti sain et sauf après l’arrivée des secours, rapportait 9 News le jeudi 11 mai.



9 News

Les faits se sont déroulés dans la ville de Blaxland. Une habitante locale du nom de Marni Zavaleta était inquiète après avoir constaté la disparition de son animal de compagnie, un chat tuxedo appelé Pushkar. Elle avait fini par le localiser ; le quadrupède était coincé dans un égout.

Après avoir appelé les secours sans succès, elle a reçu l’aide de Dianne Newnan, une amie habituée à explorer les grottes et les cavités étroites. Attachée à une corde, elle est descendue dans le conduit et y a lentement progressé, mais a été surprise par un trou de 2 mètres dans lequel elle est tombée. Dans sa chute, elle s’est durement cogné la tête.

Elle voyait Pushkar, mais le chat était hors de sa portée. Elle pouvait toutefois constater qu’il n’était pas blessé. Le quadrupède « était juste assis là et me regardait », raconte Dianne Newnan. Marni Zavaleta a de nouveau contacté les secours, et une équipe de pompiers est arrivée sur les lieux peu après.



9 News

« Je ne connais personne qui aurait fait ça »

Dianne Newnan a cependant réussi à ressortir de l’égout par ses propres moyens. Elle s’est ensuite rendue à l’hôpital, où ses blessures à la tête ont été soignées.

Entretemps, les pompiers sont parvenus à récupérer le chat sain et sauf pour le remettre à sa propriétaire.



9 News

« Tu es merveilleuse, je ne connais personne qui aurait fait ça », a déclaré une Marni Zavaleta extrêmement reconnaissante à l’adresse de Dianne Newnan.

A lire aussi : La manière dont cette chatte tente de calmer un enfant qui fait une crise de colère est épatante ! (vidéo)



9 News