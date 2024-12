Une famille se détend dans son salon avant de réaliser que le chat allongé près du sapin n’est pas le sien (vidéo)

Il arrive parfois que les chats qui ont accès à l’extérieur s’invitent chez leurs voisins. C’est le cas de Socks qui a décidé de s’introduire dans la maison d’à côté afin de profiter d’un bon moment sous le sapin en compagnie de ses occupants. Croyant qu’il s’agissait de leur chat, les voisins n’ont pas tout de suite découvert la supercherie. Quand ils ont réalisé leur méprise, ils en ont beaucoup ri et ont décidé de partager ce moment amusant avec les internautes.

Originaire du Kansas (États-Unis), Jacqueline vit dans une immense ferme avec son mari et leurs nombreux animaux. Récemment, alors qu’elle se détendait devant la télévision, la quarantenaire a réalisé avec surprise que sa famille venait de gagner une nouvelle boule de poils…

Un adorable intrus

Dans une vidéo partagée sur TikTok le samedi 14 décembre, Jacqueline a révélé qu’elle et son mari avaient récemment eu un choc. Le couple était en train de regarder la télévision avec l’un de leur chat allongé devant le sapin de Noël magnifiquement décoré, lorsqu’il a finalement remarqué que ce n'était pas du tout leur félin ! Le chat noir et blanc semblait quant à lui parfaitement détendu et se sentait visiblement chez lui.

« Nous venions juste de mettre l'arbre en place et de nous asseoir pour nous détendre pendant quelques minutes lorsque j'ai regardé et remarqué que le chat près de l'arbre était le chat du voisin, pas l'un des nôtres », a confié Jacqueline à Newsweek. Il faut dire qu’Archer, l’un des chats du couple, ressemble énormément à cet invité surprise, surtout dans la pénombre.

© @lotfwtloml / TikTok

Ce quiproquo a énormément fait rire le couple qui se demande encore comment le minou a pu rentrer dans la maison. « Nous étions en larmes. Je n'ai aucune idée de combien de temps il est resté là avant que je le remarque. », a déclaré Jacqueline dans la section des commentaires de la vidéo.

Une amusante méprise

Visionnée plus de 576 000 fois sur la plateforme, cette courte vidéo a également beaucoup amusé les internautes. Nombre d’entre eux y ont vu une intervention du système de distribution des chats. « C'est merveilleux !!! J'espère que c'est sa nouvelle maison car il semble vraiment bien installé. », a commenté quelqu’un. « Évidemment livré par le Père Noël », a ajouté un autre internaute. « Il est à toi maintenant !! », a affirmé un troisième spectateur.

© @lotfwtloml / TikTok

Ces internautes risquent d’être déçus, car le petit intrus a déjà une autre maison. À vrai dire, Jacqueline et son mari le connaissent bien. Ce chat qui appartient à leur voisin vient régulièrement sur leur propriété, car il adore leurs chiens. « [Nous] l'appelons Spotface, mais son nom est Socks », a expliqué Jacqueline.

© @lotfwtloml / TikTok

En voyant sa totale décontraction dans le salon de ses voisins, on pourrait croire que le minou s’est choisi une seconde famille. Une chose est sûre, Jacqueline et son mari n’ont certainement pas fini de recevoir des visites de Spotface !