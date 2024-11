Une jeune femme découvre avec surprise que sa nouvelle maison était vendue avec une portée de chatons (vidéo)

Acheter une maison est toujours un moment spécial qui implique parfois des petites surprises. En emménageant, on découvre en effet très souvent des aspects auxquels on ne s’attendait pas. Pour Lucy, une jeune femme de l’Arkansas (États-Unis), il s’agissait d’une adorable portée de chatons !

Lucy Baehr, une habitante de l’Arkansas (États-Unis), venait d’emménager dans sa nouvelle maison lorsqu’elle a fait une adorable découverte en explorant son jardin : 3 minuscules boules de poils qui se sont précipitées vers elle pour la saluer. Une jolie rencontre que la jeune femme a immortalisé dans une vidéo TikTok relayée par PetHelpful.

Un adorable trio affamé

Dans sa publication, Lucy explique avec humour comment le système de distribution des chats lui avait souhaité la bienvenue dans sa nouvelle demeure en lui envoyant 3 chatons gris, noirs et blancs âgés de quelques semaines seulement. Leur maman semblait absente, car aucune chatte n’était en vue.

Les 3 chatons avaient pourtant l’air en bonne forme et il était certain que quelqu'un prenait soin d'eux. Pleins d’énergie et très amicaux, ils étaient aussi de toute évidence affamés, c’est pourquoi Lucy a décidé de leur venir en aide. « Aujourd’hui, c’est le jour où je suis devenue une personne à chat… », a-t-elle écrit en légende de sa courte vidéo.

Un avenir assuré

Visionnée plus de 2 millions de fois sur la plateforme, la vidéo de Lucy a suscité des milliers de commentaires. De nombreux internautes ont notamment envié son « cadeau de pendaison de crémaillère ». D’autres se sont inquiétés pour la maman des 3 chatons.

Lucy a toutefois assuré à tout le monde qu'elle avait cherché partout le moindre signe d'une chatte, mais qu'elle n'avait rien trouvé. Elle continuera néanmoins à guetter son jardin. La jeune femme a également publié récemment une courte mise à jour à propos de ses 3 nouveaux amis.

Les chatons sont sains et saufs et ils ont été placés dans un programme d'accueil où ils grandiront en étant pris en charge 24 heures sur 24. D’aussi jeunes minous nécessitent en effet une attention constante. Les 3 boules de poils pourront ensuite être adoptées et rejoindre des foyers aimants pour toujours. Aucun doute, leur avenir est assuré !