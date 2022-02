Une enquête lancée après la découverte d'un chat coincé dans un conteneur de collecte de dons

Dans le Nord de l’Angleterre, une enquête a été ouverte après la découverte de la chatte d’une famille dans un conteneur. L’animal y aurait été jeté sciemment et la RSPCA tente d’identifier l’auteur de cet acte ignoble. Les propriétaires, eux, sont soulagés d’avoir retrouvé l’animal sain et sauf.

La RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) a lancé un appel à témoin pour tenter d’identifier la personne ayant jeté une chatte dans un conteneur servant à la collecte de dons, rapportait The Yorkshire Post le lundi 13 décembre.

La triste découverte a été faite le 14 novembre dernier à Norton près du Sheffield. L’animal était coincé dans un conteneur destiné à accueillir vêtements et chaussures au profit d’organisations caritatives. Ce dernier est installé devant un restaurant de la ville, The Water Tower.



Heureusement, un passant avait entendu les miaulements de détresse de la chatte et prévenu la RSPCA, qui a envoyé son enquêtrice Kim Greaves sur les lieux. Cette dernière a pris le félin en charge l’a passé au lecteur de puce d’identification. La chatte écaille de tortue en avait bien une.

L’association a découvert qu’elle répond au nom de Martha et que ses propriétaires habitent à quelques rues de là. La chatte a ainsi été remise à sa famille, soulagée et reconnaissante. Elle était à sa recherche depuis 24 heures.



Un acte délibéré

Pour Kim Greaves, il ne fait aucun doute que quelqu’un avait volontairement placé Martha dans le conteneur, car elle n’aurait pas pu ouvrir seule la trappe pour y entrer. « C'est une chatte amicale, donc quelqu'un a profité de sa gentillesse et l'a ensuite jetée sans pitié avant de s'éloigner et de la laisser dans une situation qui aurait très facilement pu conduire à sa mort », indique l’enquêtrice.

De son côté, Liz Braidey, agent de sauvetage des animaux à la RSPCA, souligne l’importance de l’identification des animaux de compagnie : « Pucer votre chat signifie que s'il est perdu ou blessé, il peut facilement vous être rendu ».

Martha semble s’être bien remise de sa mésaventure. Ses maîtres invitent les autres propriétaires de chats à se montrer vigilants face à de tels agissements.