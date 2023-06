Une dame apprend que son chat a été retrouvé, mais son sauveteur refuse de le lui rendre

L’an dernier, Fred a disparu du jour au lendemain. Sa maîtresse, Beryl Edwards, l’a cherché sans relâche autour de sa maison du Shropshire, en Angleterre. Malheureusement, la retraitée de 65 ans n’a jamais retrouvé la moindre trace de son chat…

Sa puce a parlé

Ce n’est que le 4 mai dernier que les angoisses de Beryl se sont apaisées - ou presque ! La société Identibase, spécialisée dans les puces électroniques pour animaux, l’a contactée pour l’informer que son chat avait été scanné dans une clinique et qu’il avait été localisé.

Cependant, la joie et le soulagement de l’Anglaise furent de courte durée. En effet, la personne qui avait recueilli Fred ne voulait plus s’en séparer et souhaitait le garder. De plus, la société d’identification refusait de lui indiquer l’endroit où se trouvait son chat.

« C’était très frustrant. Je suis passée de l’extase absolue en apprenant qu’il était vivant et en bonne santé, à l’idée que je ne pouvais plus le récupérer. J’ai vécu des jours d’enfer et de stress », a confié Beryl au Daily Star.

Le duo réuni grâce aux policiers

Son dernier recours ? Contacter la police, et déposer une plainte pour le vol de son chat. Grâce à cette démarche, Beryl a pu revoir son matou. Les policiers du commissariat de West Mercia ont été en mesure de le récupérer.

Depuis, la retraitée en a appris davantage sur les péripéties du petit Fred : « Apparemment, une personne l’a retrouvé plusieurs semaines après sa disparition, mais il était en très mauvais état. Le vétérinaire a dû lui enlever 18 dents […] il n’a pas été scanné sur-le-champ. »

« Ce n’est que lorsque cette personne a voulu le garder comme animal de compagnie que l’on a su qui il était réellement. Il a finalement été scanné, ce qui a révélé qu’il était le mien », poursuit-elle.

Beryl est passée par toutes les émotions, mais aujourd’hui, elle est ravie de pouvoir profiter de son chat, qu’elle compte bien choyer jusqu’à la fin de ses jours. Fred est heureux d'avoir retrouvé son frère, Geno, avec lequel il peut reprendre toutes ses bonnes habitudes.