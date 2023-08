Une communauté se mobilise pendant 31 jours pour aider une famille à retrouver son chat

Diana Aedo et ses 2 filles ont eu le cœur brisé lorsque leur chatte, Willow, a brutalement disparu dans la ville de Cary (États-Unis). Le trio a remué ciel et terre pour remettre la patte sur leur fidèle boule de poils pendant plus d’un mois, et c’est grâce à un formidable élan de générosité que leur cauchemar a pu prendre fin.

Pendant 31 jours, Diana et ses filles ont frappé à des dizaines de portes, distribué de nombreux flyers et cherché dans les moindres recoins de leur quartier dans l’espoir de revoir leur adorable chatte : Willow. Le mois dernier, la minette s’est échappée sans crier gare…

De « jeunes détectives » mobilisés pour la retrouver

Malgré la tristesse, Diana et ses filles ne se sont jamais laissées abattre. Elles ont eu la chance de pouvoir compter sur le soutien de leurs voisins pour les aider dans leurs recherches, et notamment sur celui de la Willow Squad Team : un groupe d’enfants déterminés à retrouver la petite féline.

Diana Aedo

Ces « jeunes détectives » étaient équipés de vélos, de talkies-walkies et de caméras, ainsi que de nourriture pour chat dans l’espoir d’attirer la fugitive à moustaches. Bien que leurs efforts furent vains, ils ont redonné espoir à Diana et à ses filles.

« Je n’ai jamais vu un tel acte de gentillesse, a-t-elle confié à News Break. J’ai retrouvé l’espoir en voyant que de bonnes personnes étaient toujours à sa recherche. »

Un long mois de recherches

Jour après jour, les voisins et les amis de Diana lui ont envoyé de nombreux messages au sujet de Willow, qu’ils pensaient reconnaître dans le quartier. Mais ce n’est qu’au bout de son 31e jour de disparition que la féline décidera de sortir de sa cachette.

Diana a été contactée par une femme qui avait aperçu Willow près de chez elle. En se rendant sur les lieux, Diana l’a appelée comme elle avait l’habitude de le faire. À ce moment-là, quelque chose de magique s’est produit. « Willow est immédiatement sortie des buissons, et elle a miaulé comme elle l’a toujours fait », se souvient sa maîtresse.

Diana Aedo

L’histoire ne s’est pas arrêtée là pour autant ! La chatte s’est enfuie à nouveau et a couru dans les égouts, mais elle en est sortie en un rien de temps. Aujourd’hui, Willow est en sécurité avec sa famille, et son lien avec Diana est plus fort que jamais.

« J’ai encore du mal à y croire. On se sent à nouveau chez soi. Willow ne me quitte plus, et je peux voir à quel point elle se sent en paix désormais », a conclu sa maîtresse, éternellement reconnaissante envers celles et ceux qui l'ont aidée.