Une chatte venant d'être adoptée émeut son humain en s'endormant dans ses bras dès son arrivée à la maison (vidéo)

En adoptant une jeune chatte au refuge, un homme s’attendait à ce qu’elle reste réservée à son égard durant les jours suivants. C’est d’ailleurs ce dont le personnel du refuge l’avait averti au moment de l’adoption. L’attitude de la petite féline a néanmoins été tout autre et son adaptation bien plus rapide que prévu.

Même si c’est un soulagement après l’errance, l’abandon ou la maltraitance, le placement en refuge est une expérience déstabilisante pour un animal. Quoiqu’étant une excellente nouvelle, l’adoption peut l’être tout autant, car elle implique un grand changement d’environnement.

Les chats qui ont la chance d’être adoptés ont donc besoin de quelques jours, voire des semaines pour s’acclimater à leur nouveau cadre de vie et accorder leur confiance à leur nouvelle famille.

Jeremiah Carter, qui habite Phoenix dans l’Etat de l’Arizona (Etats-Unis), en était parfaitement conscient au moment où il avait rencontré Ellie au refuge. Il était tombé sous le charme de cette jeune féline à la robe rousse et n’avait pas eu à réfléchir longtemps avant de prendre la décision d’en faire sa nouvelle amie pour la vie en mars 2024.

« Donnez-lui le temps de s'adapter à vous », l’avaient toutefois prévenu les membres du personnel de la structure d’accueil. Les bénévoles avaient insisté sur le fait que la minette était « très timide ».

Jeremiah Carter était évidemment prêt à lui laisser tout le temps et tout l’espace nécessaires. Il était disposé à faire preuve d’autant de patience et de compréhension qu’il fallait pour lui permettre de prendre ses marques et garantir son bien-être.

Pourtant, Ellie n’a pas attendu longtemps de lui faire savoir qu’elle se sentait à l’aise et en sécurité en sa présence. C’est ce dont on peut se rendre compte dans cette vidéo émouvante où on la voit endormie dans les bras de son adoptant :

« Après ça, elle était super joueuse, douce et curieuse »

La jeune chatte s’est blottie contre Jeremiah Carter et a fermé les yeux dès son arrivée dans son nouveau foyer. « Apparemment, elle s’adapte rapidement », indique son humain en légende de cette publication, que relaie Newsweek et qui totalise 2,4 millions de vues depuis sa mise en ligne sur TikTok le 9 août.

« Dès que nous sommes rentrés à la maison, elle a fait une sieste pendant trois heures sur mes genoux. Mais après ça, elle était super joueuse, douce et curieuse d'explorer toute la maison », explique Jeremiah Carter à Newsweek. Il ajoute qu’il n’a été qu’à moitié surpris, lui qui se décrit comme étant « une personne à chats » et précise avoir déjà eu plusieurs chattes par le passé.

@ellie_thetabby / TikTok

Par ailleurs, il se dit agréablement surpris par les réactions positives suscitées par la vidéo. « Les gens m’ont contacté pour parler de leurs expériences lors de l'adoption de leurs animaux, et certains ont déclaré qu'ils avaient adopté grâce à cette vidéo, se réjouit-il. C'était génial à entendre. »