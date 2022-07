Une chatte s’échappe de sa caisse de transport à l’aéroport et donne du fil à retordre aux agents

Patty Nolet Sahli est l’heureuse propriétaire de Rowdy, sa fidèle chatte de gouttière âgée de 4 ans. Le 24 juin 2022, la femme et son matou ont emprunté un vol international au départ d’Allemagne, direction les États-Unis pour rentrer à la maison après de longs mois de déploiement militaire.

Lorsque l’avion de la compagnie aérienne Lufthansa a atterri à l’aéroport Logan de Boston, Rowdy s’est échappée de sa caisse de transport et s’est lancée à la poursuite de quelques oiseaux. « On nous a dit que oui, elle était sortie et qu'elle était juste dans la zone de fret. Alors nous avons pensé, OK, ils vont la trouver », a relaté Patty à People.

Un grand déploiement pour la localiser

Malgré les recherches, Rowdy restait introuvable. « Les employés de l'aéroport de Boston, les ouvriers du bâtiment, Lufthansa et les défenseurs locaux des animaux ont travaillé dans un effort commun pour la repérer avant de la piéger pour la mettre en sécurité », a déclaré Patty Nolet Sahli.

Néanmoins, il aura fallu près de 3 semaines pour que la chatte soit capturée à l’aide d’une cage sans cruauté le 13 juillet 2022.

« On ne saura jamais si c'est par fatigue ou par faim, mais ce matin, elle s'est finalement laissée prendre », a expliqué un porte-parole de l’aéroport.

Rowdy semblait en pleine forme. Elle a tout de même bénéficié d’un bilan de santé chez le vétérinaire qui a confirmé qu’elle se portait bien. Elle a donc enfin pu rejoindre son foyer et profiter des siens. « C'était un tel effort communautaire. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers tous ceux qui ont aidé à la retrouver », a conclu Patty.