Une chatte retrouvée après un mois passé cachée dans un hôtel alors que ses propriétaires la cherchaient partout

Alors qu’il était en train de déménager, un couple a décidé de rendre visite à sa fille sur le trajet. Son chat faisait partie de la famille et tous se sont rendus dans un hôtel local pour passer la nuit. Le lendemain matin, l’animal s’est enfui et n’a pas été retrouvé par la suite. Ses maîtres ont eu de ses nouvelles près d’un mois après sa disparition.

Bae, une féline tabby de 4 ans, a survécu seule pendant 30 jours dans un hôtel de Corvallis, en Oregon (Etats-Unis). Ses propriétaires, de passage au sein de l’établissement, l’avaient cherchée partout, mais s'étaient résignés après plusieurs échecs. En réalité, la chatte était en mauvaise posture dans un tuyau d’aération.

Le récit commence à Rocklin, en Californie, quand Bae a été installée dans la voiture de ses propriétaires, Chas Anderson et son épouse, pour rejoindre leur nouvelle maison à Tacoma. Sur le trajet, les conjoints ont décidé de faire une halte à Corvallis pour rendre visite à leur fille. Laquelle étudiait à l’université locale.

Des recherches infructueuses

Puisqu’elle n’était pas en mesure de les loger, ils ont loué une chambre d’hôtel dans la ville et s’y sont installés avec Bae. La boule de poils à pris ses aises et s’est reposée jusqu’au lendemain, quand son propriétaire s’est réveillé pour aller prendre un café. Lorsqu’il est sorti, il n’a pas remarqué que Bae s’était faufilée à l'extérieur de la chambre.

Quand sa femme s’est levée à son tour, elle a remarqué que le quadrupède ne se trouvait plus dans la pièce et a alerté son mari : « Nous avons passé les trois ou quatre heures suivantes à fouiller dans tous les coins et recoins de la pièce, dans les couloirs et autour du terrain de l'hôtel » affirmait Chas, relayé par Fox 12. Malgré l’aide de leur fille et celle de ses amis, ils ne sont pas parvenus à mettre la main sur l’animal et ont dû quitter les lieux.

Une nouvelle inespérée

Quelques jours sont passés et le couple a posé ses bagages à Tacoma sans sa fidèle amie Bae. Mais un mois plus tard, l’épouse de Bae a reçu un message qui l’a mise en joie : « J’étais en bas dans notre nouvel appartement à Tacoma [...] et j'ai entendu ma femme crier depuis la chambre à l'étage. Je pensais qu’elle avait vu un rat, une souris, un serpent, une araignée ou je ne sais quoi. J'ai couru à l'étage et je lui ai demandé ce qui n’allait pas. Elle m’a dit qu’ils avaient retrouvé Bae ».

Le chien d’un client de l’hôtel a flairé le félin dans un conduit d'aération. La boule de poils avait passé plusieurs jours dedans et n’était pas parvenue à en sortir. Elle avait perdu du poids, mais elle était saine et sauve. Elle a pu rejoindre ses proches et s’installer, à son tour, dans sa nouvelle maison.