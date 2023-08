Une chatte rendue aveugle par un accident se bat pour surmonter son handicap en vue d'un nouveau départ

La vie de Flow avait pris une tournure dramatique après un accident de la route, mais cette chatte a trouvé la force de remonter la pente. La cécité n’a affecté en rien la joie de vivre et la tendresse de la minette qui a charmé tous ceux qui l’ont rencontrée.

Un accident de la route survenu en juillet 2023 avait bien failli coûter la vie à une chatte errante à la robe rousse. Cette dernière, qui s’appelle à présent Flow, avait été admise dans un triste état au McKamey Animal Center, refuge pour animaux situé à Chattanooga dans l’Etat du Tennessee (Etats-Unis).

Flow avait été sévèrement touchée aux yeux et avait la mâchoire inférieure brisée. « Nous pensons qu'elle a peut-être été renversée par une voiture. Un bon samaritain l'a trouvée, nous a appelés et l'un de nos agents de protection des animaux s'est rendu sur les lieux », raconte Lauren Mann, responsable au refuge, à Newsweek.



McKamey Animal Center / Facebook

Ses chances de survie paraissaient bien minces à ce moment-là. En fait, les bénévoles se disaient qu’elle ne passerait probablement pas la nuit. Pourtant, la chatte s’était accrochée à la vie avec une énergie et une détermination admirables. Elle a survécu à l’accident, ce qui « était vraiment un miracle », estime Lauren Mann.

Flow avait subi plusieurs interventions chirurgicales complexes. Ses yeux ne pouvaient pas être sauvés et lui causaient d’atroces douleurs. La seule solution était de retirer ses globes oculaires. Les chirurgiens vétérinaires se sont également employés à reconstruire sa mâchoire.

Debout en quelques jours

Malgré tout ce qu’elle venait d’endurer, la chatte s’est remise sur patte et sa joie de vivre était intacte. Elle s’est rétablie plus vite que prévu. « En quelques jours, elle était debout et marchait », se réjouit Lauren Mann.

Flow s’est adaptée à sa nouvelle condition de chatte aveugle. Elle appréciait les caresses et les longues séances de brossage prodiguées par l’équipe du McKamey Animal Center.

Pour cette dernière, Flow était désormais prête à passer à l’étape suivante : l’adoption. Elle n’a pas eu à attendre longtemps. Suite à la médiatisation de son histoire, plus d’un candidat s’est manifesté auprès de l’association. Une famille aimante a finalement été trouvée pour la chatte, qui a ainsi pu commencer sa nouvelle vie après son terrible accident.

