Une chatte perdue depuis 11 ans survit à l'errance et à la maladie, puis renoue avec son passé grâce à sa puce

Une chatte tuxedo appelée Daisy est revenue auprès de sa famille après 11 ans d’errance, rapportait la BBC.

La minette avait 6 ans lors de sa disparition en 2012. Sa maîtresse Sian Sexton et le mari de celle-ci venaient alors d’emménager à Caerphilly, au pays de Galles, en provenance du Dorset dans le sud-ouest de l’Angleterre. Le couple l’avait longtemps cherchée, mais ses efforts restaient vains.

Il a ensuite déménagé quelques kilomètres plus à l’ouest, du côté de Rhydyfelin. Récemment, Sian Sexton, 43 ans, a été contactée par un vétérinaire de Caerphilly. Au téléphone, ce dernier lui a annoncé une nouvelle qui l’a laissée sans voix ; il venait, en effet, d’admettre Daisy dans sa clinique.



Sian Sexton

Des habitants avaient découvert la chatte qui errait dans les rues de la ville galloise. Constatant qu’elle était mal en point, ils l’avaient emmenée chez le vétérinaire, qui l’a passée au lecteur de puce d’identification et obtenu les coordonnées de sa famille.

« Je suis encore sous le choc », confie Sian Sexton à la BBC. Cela faisait 11 longues années qu’elle n’avait plus de nouvelles de Daisy.

La chatte avait le pelage extrêmement emmêlé et souffrait du coryza. Elle éternuait et sa respiration était sifflante. Elle a été soignée et son état de santé s’améliore de jour en jour.



Sian Sexton

« Je ne veux pas qu’elle disparaisse une fois de plus »

Daisy a aujourd’hui 17 ans. Ses propriétaires attendent qu’elle se rétablisse pour qu’elle puisse retrouver sa sœur Dory et rencontrer les 2 autres chats de la famille, Tillie et Sparkle.

Sian Sexton

« Elle a survécu tout ce temps et maintenant, pour ses derniers jours, elle revient enfin parmi nous », dit Sian Sexton. Pour cette dernière, « ce sera vraiment intéresser de présenter [Daisy et Dory] à nouveau. Je me demande si elles se reconnaîtront ».

Un nouveau déménagement les attend. Prochaine destination : Bridget. Sian Sexton et son mari seront extrêmement prudents. « Je ne veux pas qu’elle disparaisse une fois de plus », conclut la propriétaire de la chatte.