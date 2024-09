Une chatte née dans une ferme d'une mère errante y retourne 2 ans plus tard après avoir été retrouvée à 1600 km de là

La propriétaire d’une ferme dans laquelle une chatte avait vu le jour 2 ans plus tôt pensait probablement que celle-ci était entre de bonnes mains après lui avoir trouvé un adoptant. L’animal a pourtant connu un parcours tumultueux par la suite, jusqu’à son sauvetage par une bénévole.

Récemment, Ronda Lang avait remarqué une chatte écaille de tortue qui errait régulièrement autour de chez elle. Bénévole au Ladybug Farm Sanctuary, refuge situé à Odessa, près de Tampa en Floride (Etats-Unis), elle essayait à l’époque de capturer un autre chat errant pour le prendre en charge. Elle avait donc installé une cage piège avec de la nourriture devant la porte de sa maison.

La chatte tortie venait quasiment toutes les nuits, entrait dans la cage qui ne lui était pas destinée, mangeait, puis repartait. Ronda Lang a constaté qu’elle portait un collier.

Elle a finalement réussi à l’immobiliser, puis l’a passée au lecteur de puce d’identification. Par chance, elle en portait bien une et elle avait été identifiée par Triple R Pets, une association basée à Western Springs en banlieue de Chicago, dans l’Illinois. L’endroit se trouve à 1600 kilomètres d’Odessa…



ABC Action News

« J’étais sous le choc. Je me demandais comment elle était arrivée ici, à Tampa », raconte Ronda Lang à ABC Action News. Pour répondre à cette question, l’équipe de Triple R Pets a mené sa petite enquête et a ainsi découvert que la chatte s’appelle Marble et qu’elle avait été mise au monde par une féline errante dans une ferme de l’Illinois.

En 2022, Marble était encore chaton quand la propriétaire de la ferme l’avait confiée à un jeune homme qui cherchait à adopter. Ce dernier travaillait dans le milieu des sports équestres et était souvent en déplacement. Au retour d’un de ses voyages, il avait cédé la chatte à quelqu’un d’autre, toujours à Chicago.



ABC Action News

Ce qui s’est passé entre ce moment-là et l’arrivée de Marble au Ladybug Farm Sanctuary reste un mystère. Ronda Lang pense qu’elle a erré seule pendant 7 mois.

« J'avais hâte de la revoir »

Outre son sauvetage, l’autre bonne nouvelle est que la propriétaire de la ferme a demandé à adopter Marble quand Ronda Lang l’a appelée pour lui dire qu’elle venait d’être retrouvée.

« Elle était très excitée, elle l'avait depuis qu'elle était chaton, indique la bénévole. Elle est née dans sa ferme, d'une mère errante et dont tous les chatons ont été adoptés. Elle était très excitée de la retrouver et elle a dit qu’elle la ramènerait chez elle et qu’elle la garderait pour toujours. »

A lire aussi : En ayant pris soin de plus de 70 chatons, cette petite fille de 6 ans est déjà une famille d’accueil chevronnée (vidéo)



ABC Action News

Contactée par ABC Action News, l’intéressé a tout confirmé. « J'ai été déçue d'apprendre qu'elle avait été laissée en Floride et j'avais hâte de la revoir, dit-elle. J'apprécie tous les efforts de Ronda pour la capturer et l'aider à rentrer chez elle. »

En attendant le retour au bercail de Marble, Ronda Lang continue de prendre soin d’elle.