Une chatte jetée contre un mur par son ancien maître retrouve la confiance et un foyer aimant

La pauvre Zara a connu le côté le plus sombre de l’être-humain en vivant avec un propriétaire abusif. Celui-ci a fait preuve d’une violence inimaginable à son égard et a fini par être dénoncé. La féline a rejoint un refuge au sein duquel elle a été soignée, mais a surtout appris que tous les Hommes n’étaient pas mauvais.

Le regard profond et l’air fier, Zara prend la pose avec assurance devant l’objectif. Elle arbore un magnifique pelage bicolore et semble en bonne santé. S’il est important de le souligner, c’est parce qu’elle n’a pas toujours rayonné de la sorte. En effet, quelques mois auparavant, elle se trouvait entre les mains d’un individu sans cœur.

Ce dernier a suscité l’indignation du voisinage quand, dans un accès de colère, il a décidé de jeter violemment sa chatte contre un mur. La pauvre féline de 9 semaines a été gravement blessée dans ce geste totalement incompréhensible. Au milieu de ce chaos, une personne au grand cœur a vu la scène et l’a récupérée.

Une longue convalescence

Joanne Taylor, inspectrice pour la RSPCA, a pris le relais, découvrant la jeune féline ensanglantée et recroquevillée dans une cage : « C’est l’un des pires cas de cruauté auquel j’ai eu affaire, car c’était un acte odieux » déclarait la bienfaitrice, relayée par Telegraph & Argus. L’animal a été conduit dans une clinique vétérinaire pour recevoir les soins de santé nécessaires.

Quand son état s’est stabilisé, elle a rejoint la branche Halifax, Huddersfield, Bradford et District de la RSPCA pour achever sa convalescence. Elle s’est notamment remise d’un traumatisme crânien ainsi que de nombreuses ecchymoses et était désormais prête à trouver une maison.

RSPCA (England & Wales) / Facebook

Une vie plus sereine

Quand une femme nommée Janine et son époux ont vu son minois sur le site du refuge, ils en sont tombés amoureux. Ils ont également appris son histoire et ont été touchés par sa résilience. Les sauveteurs de Zara avaient notamment indiqué qu’ils n’étaient pas parvenus à entendre les battements de son cœur au moment de l’examiner tant elle ronronnait fort.

Il n’en fallait pas plus à Janine pour fondre et prendre une décision. La rescapée a donc rejoint sa nouvelle maison et s’est très bien installée. Elle garde des traumatismes de son passé et ne supporte pas d’être portée, par exemple, mais elle est d’une gentillesse sans nom : « C'est une chatte si adorable et bien élevée qu'elle ne griffera ni ne mordra jamais » confirmait sa propriétaire.