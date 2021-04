Une chatte et son chaton se battent pour survivre après avoir erré dans les rues

Un refuge à New York a découvert une famille de félins en très mauvaise santé. Leur vie ne tenant qu’à un fil, les bénévoles ont tout fait pour les sauver.

Lorsque les sauveteurs de Little Wanderers NYC sont intervenus, deux chatons n’avaient malheureusement pas survécu. Le troisième, extrêmement émacié et fragile, s’est évanoui lorsqu’il a été récupéré. La fratrie n’avait pas la nourriture appropriée pour subvenir à ses besoins. La femelle, atteinte d’une maigreur extrême, n’a pas pu produire assez de lait, relate Lovemeow.

Kenzo, le survivant, a été amené d’urgence chez le vétérinaire. Le petit chétif au manteau gris et blanc avait à peine assez d’énergie pour garder les yeux ouverts. Il s’est accroché de toutes ses forces à sa mère, mais aussi à la vie.

© Little Wanderers NYC / Instagram

La chatte et son chaton pourront un jour être adoptés

Couchettes confortables, couvertures chaudes, jouets divers, les deux félins ont été chouchoutés par le personnel du refuge qui les a accueillis à bras ouverts. Le duo a reçu tous les soins nécessaires à son épanouissement. Lexi, la chatte aux prunelles vertes, s’est rapidement rétablie. Quant à son poupon aux chaussettes blanches, il a réussi à gagner 19 grammes en une seule journée. Au fil des semaines, Kenzo s'aventure au sein de son nouvel environnement, sous l’œil vigilant de sa mère.

© Little Wanderers NYC / Instagram

Le jeune guerrier est bien déterminé à explorer le monde et profiter de la vie. Même s’il a encore un long chemin à parcourir pour devenir grand et fort, les bénévoles savent qu’il pourra un jour être adopté avec sa maman, et recevoir tout l’amour qu’ils méritent après les dures épreuves qu’ils ont traversées ensemble.