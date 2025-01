Une chatte et ses petits vivant à l’extérieur d’un hôpital donnent du fil à retordre à leurs sauveteurs avant l’arrivée d’une tempête glaciale

Après de multiples tentatives infructueuses, il aura fallu les efforts combinés de 2 associations de sauvetage d’animaux et des membres de la communauté pour enfin réussir à capturer Sophie, une chatte vivant à l’extérieur d’un hôpital. Il faut dire qu’il devenait urgent de mettre au chaud cette minette enceinte avant qu’elle ne donne naissance à ses petits et avant l’arrivée d’une tempête de froid polaire.

Fondée en 2023 à Carbondale dans l’Illinois (États-Unis), l’association Cats of Carbondale TNR s’est donné pour mission de capturer les chats sauvages ou errants, puis de les stériliser et de les vacciner avant de les relâcher dans leur environnement (« trap, neuter, return » ou « piéger, stériliser, renvoyer » en français). Lors de leurs opérations de sauvetage, les agents de cette organisation ont pu constater que chaque chat était différent et plus ou moins récalcitrant à l'idée de recevoir de l’aide. Lorsqu’ils ont dû attraper Sophie, une chatte vivant près d’un hôpital, ils ont même réalisé que cette aventure pouvait être longue et difficile.

Une chatte insaisissable

Comme le rapporte WPSD, c’est début 2023 que l’association a reçu une demande afin de capturer Sophie pour des raisons de sécurité. La chatte vivait en effet à l'extérieur de l'hôpital SIH Memorial Hospital Carbondale. Après avoir reçu seulement en décembre dernier l’autorisation du gestionnaire du site de piéger Sophie, les membres de Cats of Carbondale TNR ont enfin pu passer à l’action, d’autant qu’ils ressentaient une certaine urgence : Sophie était enceinte jusqu’au bout des pattes. Ils voulaient donc la piéger avant qu'elle ait ses chatons dans le froid.

© Herrin Feline Fixers / Facebook

Malgré tous les efforts de l’association, Sophie restait insaisissable et refusait de mordre à l'appât, car elle était régulièrement nourrie par au moins 5 personnes. Après avoir demandé de ne pas lui donner de la nourriture et avoir reçu l’aide d’une autre association et de bénévoles supplémentaires, les sauveteurs espéraient enfin capturer la minette insaisissable. Ils avaient tort. Sophie a de nouveau disparu pendant des semaines et lorsqu'elle a refait surface, elle semblait avoir accouché.

© Herrin Feline Fixers / Facebook

Une petite famille enfin à l’abri

Après plusieurs jours d’observation, les sauveteurs persévérants ont finalement découvert son abri dans une poubelle métallique à couvercle et ont pu confirmer que ses chatons s’y trouvaient. L’urgence de mettre cette petite famille en sécurité venait en outre d’atteindre son paroxysme avec l’arrivée imminente d'une tempête glaciale.

© Cats of Carbondale TNR / Facebook

Après un nouvel essai infructueux, l’un des membres de l’équipe a eu une idée brillante. En utilisant un sac de chantier, des gants et de nombreuses manœuvres minutieuses, les sauveteurs ont enfin réussi à extraire Sophie et ses chatons de son abri.

A lire aussi : Un couple généreux fabrique des abris chauffés pour permettre aux chats errants de passer confortablement l'hiver

© Cats of Carbondale TNR / Facebook

Ravie d’avoir accompli cette mission difficile, l’équipe en a presque pleuré de joie. Installée dans une cage de transport XL, la petite famille a ensuite été accueillie par Michaela, une bénévole. Depuis, celle-ci travaille patiemment pour gagner la confiance de la chatte et de ses 3 chatons de 2 semaines. Désormais, Sophie n'aura plus jamais à affronter une nouvelle portée et elle est enfin en route vers un avenir plus heureux.