Une chatte et ses petits attendent devant la porte d'une maison jusqu'à ce qu'une bonne âme les prenne en charge

Fatiguée de devoir se démener pour subsister et nourrir ses chatons, une chatte s’est présentée avec sa progéniture devant la porte d’une maison, bien déterminée à en finir avec sa vie d’errance. 2 associations sont intervenues pour venir en aide à la petite famille de félins.

En Caroline du Nord, une chatte errante et ses 2 chatons, âgés de 4 à 5 mois, ont choisi de se poser devant la maison d’un habitant, las de leur dur quotidien dans les rues. Ils attendaient qu’on leur tende la main et les aide à changer de vie.



Le propriétaire des lieux a pris soin d’eux pendant quelque temps, puis a contacté l’association locale Sparkle Cat Rescue dans l’espoir qu’elle leur trouve des familles aimantes et attentionnées. Quand les bénévoles sont venus les chercher, ils se sont aperçus que la chatte attendait une nouvelle portée. Ils se sont alors rapprochés d’une autre organisation, Murphy's Law Animal Rescue, pour qu’elle la place en famille d’accueil et puisse mettre bas dans les meilleures conditions.



Ses 2 chatons, un mâle et une femelle qui se ressemblent comme 2 gouttes d’eau, sont déjà suffisamment grands pour être adoptés. Eux aussi sont en famille d’accueil en attendant l’adoption.



Leur mère, qui a été appelée Ally, est « le félin le plus affectueux qui puisse exister », dit Sarah Kelly, fondatrice de Murphy's Law Animal Rescue, à Love Meow. La chatte est constamment « à la recherche de genoux, d'un bras ou d'un endroit où se blottir. Elle est tellement douce. »



Une dernière portée avant de profiter pleinement de sa vie

Quand elle n’est pas en train de demander des câlins en ronronnant, Ally s’installe derrière la fenêtre pour observer les oiseaux et tout ce qui se passe dehors. Elle reçoit tout le soin dont elle a besoin et sait qu’elle pourra accoucher et élever ses petits dans le confort, en toute sécurité et sans manquer de rien.

Dès qu’ils seront sevrés, elle sera stérilisée pour ne plus avoir à subir la fatigue de la grossesse et de la maternité. Ally sera ensuite proposée à l’adoption.